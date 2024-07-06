Білий дім прокоментував візит Орбана до Москви

Адміністрація США переконана, що поїздка Орбана до РФ не зробить нічого, щоб покласти край війні в Україні

Адміністрація президента США розкритикувала зустріч угорського прем'єра з Путіним

Переговори прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним не сприятимуть миру в Україні, вважають у Білому домі. Про це повідомляє The Hill.

Видання наводить цитату високопосадовця адміністрації США про те, що поїздка Орбана не зробить нічого, щоб покласти край війні.

«Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ні справі миру, ні зміцненню суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України», – зазначив чиновник і додав, що Росія може покласти край війні, лише припинивши агресію проти України.

Як пише The Hill, на саміті НАТО 9-11 липня союзники викладуть нові фінансові та військові зобов'язання. Зокрема, вони будуть спрямовані на поглиблення зв'язків та основи для вступу України до Альянсу.

«Коли серед 32 союзників буде досягнуто консенсусу, Україна буде готова, по-справжньому готова з першого ж дня підключитися та працювати з рештою членів альянсу», – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи візит прем’єра Віктора Орбана в Москву, заявила, що умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

До слова, Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.