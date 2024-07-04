Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога

«Зберігати хліб у холодильнику не рекомендую»

На те як довго можна зберігати хліб увливає упавковка. Харчовий технолог радить купувати менше хліба, аби встигати з’їдати його до того, як він почерствіє. В інтерв’ю «Главкому» доктор технічних наук, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Прилипко розповіла, як правильно зберегати хліб.

«Зберігати хліб у холодильнику не рекомендую. Краще зняти магазинну упаковку і зберігати у тканині. Колись люди у торбинках, у полотняних рушниках зберігали хліб. Якщо хліба багато купили і хочете, аби він не зіпсувався, можна покласти до морозилки», – каже Лариса Баль-Прилипко.

За її словами, технічні умови – завжди на совісті виробника, як і рецептура та інгредієнти. Чим більше складників, тим більша вірогідність мікробного осіменіння. Баль-Прилипко додає, що під час виготовлення хліба від високої температури мікроби, звичайно, гинуть.

«Перед тим, як випікаються хлібні вироби відбувається контроль сировини. Пекарня, яка отримує сировину, отримує її в упакованому вигляді з указаним терміном зберігання. Але потім додатково просіює борошно, насичує його киснем, тобто дотримується технології виготовлення продукції», – додає харчовий технолог.

Також технолог пояснює, чому виробники не поспішають переходити на випікання хліба з цільнозернового борошна.

«Є таке поняття, як «соціальний хліб». Все впирається у ціну. Найперше – потрібно нагодувати народ. А елітні сорти дорожчі, хоча так, вони мають більше корисних властивостей. Якщо ми говоримо про літніх людей, то, звичайно, для них корисніший хліб з житнього борошна. Хліб темних сортів довше не псується, у ньому інакший PH (водневий показник), ніж у білому», – пояснює Лариса Баль-Прилипко.

Баль-Прилипко додала, якщо людина здорова, їй підходить будь-який хліб. Водночас слід пам'ятати не всім можна вживати темні сорти, і не всім можна – білі сорти хлібу.