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CША таємно просять банки співпрацювати з деякими компаніями РФ – Bloomberg

Альона Боженко
glavcom.ua
CША таємно просять банки співпрацювати з деякими компаніями РФ – Bloomberg
CША негласно просять американські банки співпрацювати з деякими російськими компаніями
фото ілюстративне

Мова йде про послуги для «певних стратегічних підприємств»

Мінфін США негласно закликали великі американські банки, зокрема Citigroup та JPMorgan, продовжувати надавати послуги деякими російськими компаніями не зважаючи на запроваджені санкції. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що йдеться про базові послуги, наприклад, розрахунки в доларах США, платіжні перекази та торгове фінансування. Також мова йде про послуги для «певних стратегічних підприємств», зокрема «ФосАгро», «Газпрому» та «Уралкалію».

У виданні зауважили, що Citigroup та JPMorgan не відповіли на запит Bloomberg щодо даної інформації. А от Мінфін США повідомив, що підготував роз’яснення для банківської галузі щодо того, що обмежувальні заходи не зачіпають сфери гуманітарної допомоги та сільського господарства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні.

Також 30 вересня міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України.

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Теги: Мінфін послуги розслідування росіяни санкції фінансування

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