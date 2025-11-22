Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації

Президент наголосив, що на переговорах йтиметься про «значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа»

На переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси і відстоюватиме позицію, яка не дозволить Росії напасти втретє. Як інформує «Главком», про це у своєму зверненні в суботу, 22 листопада, сказав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви.

«Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що на цих переговорах йтиметься про «значно більше, ніж про ті чи інші пункти того, чи іншого документа».

«Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості», – пояснив український лідер.

Раніше на сайті президента з’явився указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

У тексті документа наголошують, що йдеться про утворення делегації для «участі в переговорному процесі» зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації «щодо досягнення справедливого і сталого миру».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.