Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що на переговорах йтиметься про «значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа»

На переговорах з партнерами України щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, українська делегація захищатиме національні інтереси і відстоюватиме позицію, яка не дозволить Росії напасти втретє. Як інформує «Главком», про це у своєму зверненні в суботу, 22 листопада, сказав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що підписав указ про склад делегації України та затвердив усі відповідні директиви.

«Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що на цих переговорах йтиметься про «значно більше, ніж про ті чи інші пункти того, чи іншого документа».

«Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості», – пояснив український лідер.

Раніше на сайті президента з’явився указ №854/2025, в якому вказано, хто з високопосадовців увійшов до делегації.

У тексті документа наголошують, що йдеться про утворення делегації для «участі в переговорному процесі» зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації «щодо досягнення справедливого і сталого миру».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський Україна президент Європейський Союз перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Довго війна так тривати не може – і у недоімперії, і в Україні
Війна входить у фінальну стадію саме зараз
26 жовтня, 19:45
Серійні убивці, відпущені на волю за контрактом із Міноборони РФ – Ваган Сафарян та Юрій Гриценко
«Чикатило з автоматом». Міноборони Росії наймає серійних убивць і ґвалтівників для війни проти України
10 листопада, 16:00
Акції «Роснефти» подешевшали на 3%, що призвело до втрат у $1,56 млрд
Санкції США обвалили акції «Роснефти» та «Лукойлу»
25 жовтня, 01:20
Термінал є одним із найбільших у Росії для експорту нафтопродуктів
Генштаб підтвердив удари вглиб Росії: уражено нафтопереробну та нафтоналивну інфраструктуру
2 листопада, 14:49
Урядова постанова вдосконалює процеси проведення ревізій та перевірок закупівель в межах інструменту Ukraine Facility
Уряд розширив повноваження Держаудитслужби під час перевірок витрат європейських коштів
13 листопада, 21:38
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
30 жовтня, 11:24
Безпілотники, ймовірно, атакували НПЗ у Самарській області
Безпілотники, ймовірно, атакували НПЗ у Самарській області
16 листопада, 03:10
Прем'єрка підтвердила, що Кабінет Міністрів готує рішення щодо оновлення керівництва та/або складу низки важливих органів
Свириденко доручила провести перевірки в АРМА
16 листопада, 12:20
Туреччина підтвердила відданість територіальній цілісності України
Туреччина підтвердила відданість територіальній цілісності України
19 листопада, 18:24

Політика

Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
Уряд оголосив відкритий конкурс до наглядової ради «Енергоатома»
Європа хоче змінити щонайменше чотири пункти мирного плану Трампа – Bild
Європа хоче змінити щонайменше чотири пункти мирного плану Трампа – Bild
Президент Польщі відреагував на мирний план Трампа
Президент Польщі відреагував на мирний план Трампа
У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру
У Женеві стартували консультації США та України щодо подальших кроків до миру
План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження
План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації
Переговори про мир: Зеленський пояснив головне завдання української делегації

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua