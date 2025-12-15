ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США

У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною

Американські представники також готові поїхати в Росію та Україну, аби досягти миру

Найближчими вихідними в Маямі пройдуть переговори делегацій США та України, щоб ще раз обговорити та узгодити деталі мирної угоди між Києвом і Москвою. Про це повідомив американський чиновник у коментарі для «Суспільного», передає «Главком».

Джерело повідомило, що американський президент США Дональд Трамп може зателефонувати президентам України та Росії. Вже після цих переговорів відбудеться зустріч українською та американською сторін у США.

За словами чиновника, американські представники готові поїхати в Росію та Україну, аби досягти миру.

«Нам наказано зробити все необхідне, щоб сприяти від імені Президента Трампа встановленню міцного та довготривалого миру між Україною та РФ, і ми маємо намір зробити все можливе», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті заявив, що мирна угода між Україною та Росією зараз ближче, ніж будь-коли раніше

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Також Зеленський заявив, що найближчі дні можуть суттєво вплинути на процес наближення миру в Україні, підкресливши важливість гарантій безпеки та обговорень щодо територій із США.

Варто зазначити, що 14 та 15 грудня представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».