Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду

Економічний Комітет парламенту закликав Кабмін утримати вантажні тарифи «Укрзалізниці», щоб не втратити робочі місця

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував Кабінету міністрів утримати тарифи на вантажні залізничні перевезення «Укрзалізниці» без змін протягом 2026 року. Таку позицію сформували за підсумками слухань щодо тарифної політики державних монополій.

За результатами обговорення учасники дійшли висновку, що підвищення тарифів державних монополій у нинішніх умовах може мати критичні наслідки для промисловості. Зокрема, йдеться про металургійні, гірничі, хімічні підприємства та виробників будівельних матеріалів, які вже працюють в умовах енергетичної кризи, кадрового дефіциту, зростання витрат та наслідків війни.

Зазначається, що з 2021 року тарифи на перевезення ключових вантажів – вугілля, руди та вапняку – зросли у 2,4 раза, а на перевезення порожніх вагонів – у 2,6 рази. За оцінками експертів, подальше підвищення тарифів може зробити роботу частини підприємств збитковою.

За підрахунками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», які були представлені на слуханнях, підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% може призвести до втрати близько 100 млрд грн валового внутрішнього продукту, скорочення валютної виручки на 98 млрд грн та зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн. Також це може спричинити ліквідацію понад 76 тисяч робочих місць, зокрема 26 тисяч у промисловості.

Учасники слухань також наголосили, що «Укрзалізниця» відіграє ключову роль у транспортуванні сировини, матеріалів та готової продукції українського індустріального комплексу, забезпечуючи близько 60% внутрішніх і міжнародних вантажних перевезень.

Водночас однією з головних проблем компанії залишається збитковість пасажирського сегмента: у першому півріччі 2025 року УЗ отримала збиток у розмірі 7,3 млрд грн. При цьому вантажний сегмент компанії залишається прибутковим, і саме за рахунок вантажних перевезень УЗ намагається перекрити збитки пасажирського сегменту.

Учасники слухань підкреслили, що практика крос-субсидування не відповідає міжнародному досвіду, адже у більшості розвинених країн пасажирські перевезення фінансуються з державного бюджету, що дозволяє зберігати конкурентоспроможність вантажних перевезень. Тому Комітет рекомендував уряду розробити довгостроковий механізм фінансування збитків пасажирських перевезень та передбачити відповідні витрати у державному бюджеті.

Крім того, нардепи рекомендували уряду створити умови для підвищення ефективності роботи УЗ через оптимізацію витрат, впровадження автоматизованих технологій та розробку програми підвищення конкурентоспроможності компанії. Серед інших рекомендацій - сприяння внесенню змін до держбюджету для фінансової підтримки УЗ у розмірі понад 26 млрд грн з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень, перевезення гуманітарних вантажів та евакуаційної логістики.

Теги: Кабмін тарифи Укрзалізниця перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше нічні прайс-кепи не відповідали реальній ситуації на ринку
Завдяки перегляду прайс-кепів Україна наростила імпорт електроенергії навіть у нічні години – експерт
7 березня, 13:48
На Дніпропетровщині обмеженим маршрутом курсуватимуть потяги
«Укрзалізниця» скасувала деякі рейси потягів: список
5 березня, 06:37
На цінову динаміку вплинули додаткові фактори
Ціна електроенергії на ринку «на добу наперед» впала до мінімуму: названо причину
3 березня, 13:18
США залишили чинними угоди з ЄС і Британією
США підтвердили чинність тарифних угод попри запровадження нових мит
23 лютого, 15:09
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
Адміністрація Трампа ігнорує рішення Верховного суду про незаконність мит
23 лютого, 02:26
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
20 лютого, 04:15
За словами Свириденко, Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів
Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам
19 лютого, 21:36
Перед «Укренерго» на рівні десь 47 мільярдів гривень існує заборгованість
Борги на балансуючому ринку становлять загрозу для стабільності енергосистеми – глава Вітроенергетичної асоціації
14 лютого, 15:47
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
13 лютого, 15:15

Економіка

Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду
Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду
Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
Україна має достатньо грошей, щоб перечекати вибори в Угорщині – Politico
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему
Списання вагонів за віком. Директор Центру транспортних стратегій пояснив проблему
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
Українські військові грають в азартні ігри? Що показало дослідження міжнародної соціологічної компанії
Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі
Україна змінює підхід до закупівель дронів: Міноборони повідомило деталі

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua