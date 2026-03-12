Чи підвищувати тарифи на вантажні перевезення залізницею? Економічний комітет Ради дав рекомендацію уряду

Економічний Комітет парламенту закликав Кабмін утримати вантажні тарифи «Укрзалізниці», щоб не втратити робочі місця

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував Кабінету міністрів утримати тарифи на вантажні залізничні перевезення «Укрзалізниці» без змін протягом 2026 року. Таку позицію сформували за підсумками слухань щодо тарифної політики державних монополій.

За результатами обговорення учасники дійшли висновку, що підвищення тарифів державних монополій у нинішніх умовах може мати критичні наслідки для промисловості. Зокрема, йдеться про металургійні, гірничі, хімічні підприємства та виробників будівельних матеріалів, які вже працюють в умовах енергетичної кризи, кадрового дефіциту, зростання витрат та наслідків війни.

Зазначається, що з 2021 року тарифи на перевезення ключових вантажів – вугілля, руди та вапняку – зросли у 2,4 раза, а на перевезення порожніх вагонів – у 2,6 рази. За оцінками експертів, подальше підвищення тарифів може зробити роботу частини підприємств збитковою.

За підрахунками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», які були представлені на слуханнях, підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% може призвести до втрати близько 100 млрд грн валового внутрішнього продукту, скорочення валютної виручки на 98 млрд грн та зменшення бюджетних надходжень більш ніж на 36 млрд грн. Також це може спричинити ліквідацію понад 76 тисяч робочих місць, зокрема 26 тисяч у промисловості.

Учасники слухань також наголосили, що «Укрзалізниця» відіграє ключову роль у транспортуванні сировини, матеріалів та готової продукції українського індустріального комплексу, забезпечуючи близько 60% внутрішніх і міжнародних вантажних перевезень.

Водночас однією з головних проблем компанії залишається збитковість пасажирського сегмента: у першому півріччі 2025 року УЗ отримала збиток у розмірі 7,3 млрд грн. При цьому вантажний сегмент компанії залишається прибутковим, і саме за рахунок вантажних перевезень УЗ намагається перекрити збитки пасажирського сегменту.

Учасники слухань підкреслили, що практика крос-субсидування не відповідає міжнародному досвіду, адже у більшості розвинених країн пасажирські перевезення фінансуються з державного бюджету, що дозволяє зберігати конкурентоспроможність вантажних перевезень. Тому Комітет рекомендував уряду розробити довгостроковий механізм фінансування збитків пасажирських перевезень та передбачити відповідні витрати у державному бюджеті.

Крім того, нардепи рекомендували уряду створити умови для підвищення ефективності роботи УЗ через оптимізацію витрат, впровадження автоматизованих технологій та розробку програми підвищення конкурентоспроможності компанії. Серед інших рекомендацій - сприяння внесенню змін до держбюджету для фінансової підтримки УЗ у розмірі понад 26 млрд грн з метою забезпечення безперебійних пасажирських перевезень, перевезення гуманітарних вантажів та евакуаційної логістики.