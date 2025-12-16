Гривня оновила історичний мінімум щодо євро

На міжбанку долар подорожчав на 22 копійки, а євро встановив нову рекордну позначку

Національний банк України трохи зміцнив курс гривні відносно долара, але знову знизив щодо євро. При цьому європейська валюта утретє поспіль оновила історичний рекорд, свідчать дані на сайті регулятора у вівторок, 16 грудня.

Так, офіційний курс долара 17 грудня становитиме 42,1848 гривень за 1 долар (-0,0603 грн). А євро піднявся у вівторок буде коштувати рекордні 49,6684 гривень за 1 євро (+0,0135 грн).

Попередній історичний рекорд євро встановив 15 грудня – 49,65 грн, а перед цим рекордна позначка оновлювалась 12 грудня – 49,51 грн.

Сьогодні на міжбанку американська валюта додала в ціні 22 копійки – 42,28-42,31 грн купівля-продаж. Середні курси в обмінниках: долар торгується за 42,27-42,35 грн, а євро – 49,75-49,92 грн.

До слова, Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Ідея пов’язана з кількома важливими факторами: перспективою членства України в Європейському Союзі, посиленням військово-політичної підтримки з боку ЄС, а також зростанням нестабільності на світових ринках і ризиком фрагментації глобальної торгівлі.

Нагадаємо, що Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».