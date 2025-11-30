Головна Країна Політика
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву

Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Держсекретар США пояснив, що завершення війни має забезпечити Україні довготривалу безпеку та можливість розвитку

У Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер. Як інформує «Главком», про це повідомляє «Суспільне».

Переговори присвячені подальшому обговоренню плану припинення російської війни проти України.

 «Війна, завершення якої збереже за Україною суверенність і незалежність, – це не просто закінчення війни. Йдеться про завершення війни з творенням механізму на майбутнє, який гарантуватиме, щоби такої війни більше не було. Україна повинна мати можливість забезпечити процвітання для всього свого народу. Адже країна має величезний економічний потенціал і перспективи розвитку не під час війни, яка є зараз. Але сам факт завершення війни автоматично цього би не досягло», – сказав Рубіо.

Своєю чергою Умєров наголосив на ключових темах зустрічі.

«Ми зараз обговорюємо майбутнє України – безпеку, процвітання та відбудову. Очікуємо на продуктивну зустріч», – заявив він.

Раніше Володимир Зеленський затвердив оновлений склад української делегації, яка вестиме переговори зі Сполученими Штатами, іншими міжнародними партнерами та представниками РФ щодо досягнення стійкого й справедливого миру. Переговорну групу очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

Як повідомлялось, керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

За словами президента України Володимира Зеленського, переговорна група обговорюватиме пункти угоди, які вдалося узгодити у Женеві, аби зробити документ дієвим. Зеленський наголосив, що українська делегація буде добре підготовлена та налаштована на предметну роботу.

Із українськими представниками зустрінеться державний секретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Теги: США війна Україна радник переговори Рустем Умєров Марко Рубіо Стів Віткофф

