Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН

Попередження ООН пролунало через шість днів після того, як унаслідок обстрілу було пошкоджено пологовий будинок у Херсоні

Організація Об’єднаних Націй попереджає про вплив російської війни проти України на життя вагітних жінок. За даними Фонду ООН у сфері народонаселення (UNFPA), материнська смертність у країні зросла приблизно на 37% у період з 2023 до 2024 року. Про це пише France24, інформує «Главком».

Наш останній аналіз показує різке погіршення стану материнського здоров’я по всій Україні: більше жінок ризикують загинути, і більше вагітностей закінчуються небезпечними для життя ускладненням, – заявила директорка UNFPA у Східній Європі Флоренс Бауер.

Бауер наголосила, що ці дані – не абстрактна статистика, а долі реальних людей, які живуть під постійним стресом, і свідчення того, що українська система охорони здоров’я перебуває під атакою.

Попередження пролунало через шість днів після того, як унаслідок російського удару було пошкоджено пологовий будинок у Херсоні.

UNFPA повідомляє, що від початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році:

понад 80 пологових і неонатальних відділень були пошкоджені або знищені;

загалом постраждали понад 2 760 медичних закладів по всій Україні.

Удари по лікарнях, а також перебої в роботі критично важливих служб змушують жінок народжувати у все більш небезпечних умовах.

«Безпечні пологи мають бути захищені навіть під час війни. Міжнародне гуманітарне право однозначне: медичні заклади, медики та гуманітарний доступ не можуть бути мішенню», – наголосила Бауер.

Попри зменшення кількості народжень, показник материнської смертності зріс з 18,9 до 25,9 на 100 тис. живонароджених – тобто на 37%.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року рівень смертності серед цивільного населення в Україні зріс на 59% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудування Розмарі Дікарло в Раді Безпеки ООН зазначила, що загалом загальна безпекова ситуація в країні суттєво погіршилася. Загалом з початку російського вторгнення у 2022 році в Україні загинули щонайменше 13 279 цивільних, включаючи 707 дітей.