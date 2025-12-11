Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
Через часті обстріли жительки Херсону змушені народжувати дітей у піземному пологовому будинку
фото: Олександр Корняков/Cуспыльне Херсон

Попередження ООН пролунало через шість днів після того, як унаслідок обстрілу було пошкоджено пологовий будинок у Херсоні

Організація Об’єднаних Націй попереджає про вплив російської війни проти України на життя вагітних жінок. За даними Фонду ООН у сфері народонаселення (UNFPA), материнська смертність у країні зросла приблизно на 37% у період з 2023 до 2024 року. Про це пише France24, інформує «Главком».

Наш останній аналіз показує різке погіршення стану материнського здоров’я по всій Україні: більше жінок ризикують загинути, і більше вагітностей закінчуються небезпечними для життя ускладненням, – заявила директорка UNFPA у Східній Європі Флоренс Бауер.

Бауер наголосила, що ці дані – не абстрактна статистика, а долі реальних людей, які живуть під постійним стресом, і свідчення того, що українська система охорони здоров’я перебуває під атакою.

Попередження пролунало через шість днів після того, як унаслідок російського удару було пошкоджено пологовий будинок у Херсоні.

UNFPA повідомляє, що від початку повномасштабної агресії Росії у 2022 році:

  • понад 80 пологових і неонатальних відділень були пошкоджені або знищені;
  • загалом постраждали понад 2 760 медичних закладів по всій Україні.

Удари по лікарнях, а також перебої в роботі критично важливих служб змушують жінок народжувати у все більш небезпечних умовах.

«Безпечні пологи мають бути захищені навіть під час війни. Міжнародне гуманітарне право однозначне: медичні заклади, медики та гуманітарний доступ не можуть бути мішенню», – наголосила Бауер.

Попри зменшення кількості народжень, показник материнської смертності зріс з 18,9 до 25,9 на 100 тис. живонароджених – тобто на 37%.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року рівень смертності серед цивільного населення в Україні зріс на 59% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудування Розмарі Дікарло в Раді Безпеки ООН зазначила, що загалом загальна безпекова ситуація в країні суттєво погіршилася. Загалом з початку російського вторгнення у 2022 році в Україні загинули щонайменше 13 279 цивільних, включаючи 707 дітей.

Теги: Україна війна смерть вагітність ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 404 танків
Втрати ворога станом на 10 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:08
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
Атака на Харківщину, вибухи в Росії, Руанда і Конго підписали мирну угоду: головне за ніч
5 грудня, 05:48
Окрім енергетичних гігантів, Україна запроваджує санкції проти «російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами»
Україна синхронізувала санкції з США та вдарила по «Роснєфті» і «Лукойлу» – Зеленський
30 листопада, 11:52
Останній рік життя «Лагерта» провела в строю поруч із «Гострими картузами»
Медикиня «Гострих картузів» загинула у Покровську. Згадаймо Марину Воронцову
30 листопада, 09:00
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
Дрони масовано атакували російське Кстово (відео)
24 листопада, 08:59
Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство
Наслідки масованого удару по Харкову: фото
24 листопада, 07:22
До ліквідації наслідків атак залучено 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області
РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото)
21 листопада, 19:30
Європа планує переконати Трампа відмовитися від поступок Кремлю
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
21 листопада, 10:16
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що ймовірність війни між Європою та Росією стає дедалі реальнішою
Президент Сербії: війна між Європою та Росією стає все більш очевидною
12 листопада, 01:23

Суспільство

День ЗСУ у Новій Чоротириї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
День ЗСУ у Новій Чоротириї на Житомирщині закінчився бійкою працівника ТЦК з… дівчатами
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Петра Топоріна
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Петра Топоріна
У Держпраці пояснили, чи може щорічна відпустка починатися з вихідного дня
У Держпраці пояснили, чи може щорічна відпустка починатися з вихідного дня
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Вчора, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua