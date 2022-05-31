Хто має право на дострокову пенсію: експерт роз’яснив новий закон

Обов’язковою умовою призначення дострокової пенсії є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі

Починаючи з 2018 року, пенсійним законодавством передбачено підвищення страхового стажу щороку на рік для виходу на пенсію у 60 років

Нещодавно набув чинності Закон України від 15 лютого 2022 року № 2040-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» (далі закон 2040). Аналіз його зробив експерт з питань соціальної політики, народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Андрій Павловський.

Експерт, зокрема, зауважив, що в законі відновлено норму (існувала до 1 січня 2015 року) про призначення достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку. Ця новація передбачена для осіб, трудовий договір з якими розірвано:

у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці (у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників. За умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи);

у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, але без необхідності реєстрації у державній службі зайнятості. Якщо пенсіонер працюватиме у період до досягнення пенсійного віку, дострокова пенсія не виплачуватиметься.

Обов’язковою умовою призначення такої пенсії є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Встановлення при визначенні права на таку пенсію вимоги щодо наявності «не менш ніж 30 років страхового стажу для жінок і 35 років для чоловіків» явно допускає різне тлумачення цього положення та, як наслідок, різне його правозастосування, зважаючи на те, що незрозумілим є вік, за півтора року до досягнення якого особа може вийти на дострокову пенсію.

Така колізія з’явилася через те, що ст. 26 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в залежності від наявного страхового стажу, передбачено різний вік виходу на пенсію: 60, 63 і 65 років.

Починаючи з 2018 року, пенсійним законодавством передбачено підвищення страхового стажу щороку на рік для виходу на пенсію у 60 років. Так, для призначення пенсії за віком після досягнення 60 років з 1 січня до 31 грудня 2022 року треба мати не менше 29 років, а починаючи з 1 січня 2028 року – не менше 35 років!

У разі відсутності необхідного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком наступає після досягнення віку 63 і 65 років.

Тобто, маючи не менш, ніж 30 років страхового стажу, жінки зможуть достроково вийти на пенсію за півтора року до досягнення 60 років лише в період з 1 січня до 31 грудня 2023 року, оскільки з 2024 року вони мають право на пенсію у 60 років за наявності не менш ніж 31 року страхового стажу…

Таким чином, положення нового Закону 2040 стосовно визначення права на достроковий вихід на пенсію потребують як мінімум тлумачення чи роз’яснення законодавцем.

Право на дострокову пенсію отримали також матір або батько осіб з інвалідністю з дитинства (діти з інвалідністю до 18 років) та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення 6-річного віку. Додатковою умовою є досягнення жінкою 50 років та її страховий стаж 15 років, а чоловіком – 50 років і страховий стаж 20 років. Яка дитина, котрій не встановлено інвалідність, вважається тяжко хворою, визначено в пункті 101 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики планує до кінця 2022 року ще тричі підвищити пенсійні виплати: у липні, жовтні та грудні. Таким чином, середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, який є зараз – пенсія становитиме 4,5 тис. грн.

Також у червні працюючі пенсіонери отримають підвищені, починаючи з квітня, розміри пенсії. Станеться це після перерахунку. На рахунки працюючих пенсіонерів в уповноважених банках та у виплатних відомостях «Укрпошти» разом із підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень.

Перерахунок Пенсійного фонду України працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців про стаж та заробітну плату, набуті після 1 березня 2020 року.