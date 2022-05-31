США дадуть Україні ракетні системи, які б’ють удвічі далі, ніж гаубиці M777, – ЗМІ

Менше ніж за місяць американські ракетні системи будуть працювати на фронтах російсько-української війни

Реактивні системи залпового вогню, які США нададуть Україні, можуть знищувати цілі на відстані понад 65 км

Американські чиновники підтвердили бажання адміністрації президента США надати Україні ракетні системи, які є ефективнішими за гаубиці М777, які ЗСУ уже використовує на фронтах російсько-української війни. Про це написали у колонці на сайті The Wall Street Journal автори Майкл Гордон та Ненсі Юссеф.

За інформацією журналістів, дальність пострілів цієї ракетної системи залпового вогню удвічі більша, ніж у М777 – вона здатна вражати цілі на відстані 65 км і далі.

Скільки саме ракет приїде до України, зараз невідомо, зазначає The Wall Street Journal. Щодо дати прибуття до України – то один із чиновників на умовах анонімності зазначив, що ЗСУ отримає ракетні системи за кілька тижнів. Навчання українських військових триватиме близько 10 днів, після чого американські ракетні системи будуть використовуватися на полі бою.

Адміністрація Байдена, зазначають автори, планує оголосити про передачу цього озброєння Україні протягом поточного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США вже поставила понад 85 із 90 гаубиць, зброї дальньої дії, які були обіцяні Україні, а також понад 110 000 із 184 000 боєприпасів до них.

29 травня Пентагон повідомив про відправлення чергової партії М777 до України.

Читайте також: