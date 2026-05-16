Український енергоринок накопичив близько 200 млрд грн боргів – ВЕА

На сьогодні загальний обсяг боргів на енергоринку вже сягає близько 200 млрд грн, зазначає Плачков

Енергоринок накопичив сотні мільярдів гривень боргів – Плачков

Проблема боргів на ринку електроенергії стала наслідком багаторічних ситуативних рішень та непродуманого регулювання. Про це заявив міністр енергетики України у 1999 та 2005-2006 роках, президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

За його словами, сьогодні загальний обсяг боргів на енергоринку вже сягає близько 200 млрд грн, а значна частина проблем виникла через механізми ПСО та фінансові перекоси на ринку.

«Скільки боргів на ринку електроенергії? Біля 200 млрд, правильно? Якщо там один борг, «Укренерго» повинно їм за ринок і так далі. Я думаю, десь 150 таких чистих», – зазначив Плачков.

Він наголосив, що частина рішень у галузі ухвалювалася без належного економічного обґрунтування, що в результаті створило значний фінансовий тиск на енергосистему.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив, що станом на сьогодні заборгованість учасників балансуючого ринку перед «Укренерго» вже перевищила 46 млрд грн, що є одним із найвищих показників за час існування ринку.