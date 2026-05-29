Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн

У море вирушила найбільша у світі офшорна вітрова станція на 25 тисяч тонн

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Восьмиповерхова сталева конструкція об'єднала унікальні технології та постачатиме мільярди кіловат-годин «зеленої» енергії

Китайська Народна Республіка зробила черговий революційний крок у розвитку альтернативної енергетики, встановивши абсолютний світовий рекорд. З порту Наньтун у відкрите море офіційно вирушила найбільша у світі офшорна енергетична платформа під назвою Haifeng Heart. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Interesting Engineering.

Ця гігантська плавуча установка прямує до узбережжя Янцзяна, де виконуватиме роль головного комутаційного та перетворювального вузла для масштабних морських вітрових електростанцій. Платформа Haifeng Heart вражає своїми габаритами та інженерною складністю. Фактично, це повноцінний восьмиповерховий сталевий хмарочос, збудований на плавучій основі.

Параметри конструкції виглядають так:

Загальна вага: 25 тисяч тонн;

Довжина: 85,5 метра;

Ширина: 82,5 метра;

Висота: 44 метри.

Проєкт розробила та втілила в життя провідна китайська державна машинобудівна корпорація ZPMC. Як пояснив старший фахівець компанії Янь Бін, через колосальні розміри хабу інженерам довелося відмовитися від стандартних схем. Вони застосували новітню інтегровану модель будівництва: всю гігантську систему повністю зібрали на верфі, транспортували в море як єдине ціле, а фінальний монтаж здійснюють безпосередньо на плаву.

Нова платформа призначена для обслуговування двох флагманських офшорних вітрових електростанцій – Three Gorges Yangjiang Qingzhou V та Qingzhou VII, загальна встановлена потужність яких сягає вражаючих 2 гігават.

Після остаточного введення в експлуатацію цей енергетичний хаб постачатиме до загальної мережі Китаю близько шести мільярдів кіловат-годин відновлюваної електроенергії на рік. Цього обсягу достатньо для забезпечення чистим струмом мільйонів житлових будинків та великих промислових підприємств, що суттєво прискорить виконання програми декарбонізації КНР.

Загалом цей амбітний проєкт уже встановив шість офіційних галузевих рекордів. Зокрема, Haifeng Heart демонструє найвищу в світі одиничну потужність передачі в 2000 мегават та працює на рекордному для морських платформ рівні напруги – ±500 кіловольт. Крім того, інженерам вперше в історії вдалося об'єднати технології передачі змінного та постійного струму в межах однієї гнучкої системи.

Головна цінність Haifeng Heart полягає в розв'язанні фундаментальної проблеми морської енергетики. Сучасні офшорні вітрові турбіни генерують змінний струм. Проте, коли виникає потреба транспортувати його підводними кабелями на великі відстані, фізичні властивості середовища призводять до колосальних втрат електрики.

Щоб нівелювати втрати, на Haifeng Heart розгорнули першу у своєму роді централізовану гнучку систему передачі. Морська конвертерна станція приймає змінний струм від вітряків, трансформує його у постійний високої напруги, і вже у такому вигляді спрямовує на берег через унікальні підводні кабелі напругою ±525 кіловольт.

«Перетворюючи морський змінний струм на постійний, системи зменшують втрати при передачі на великі відстані підводними магістралями. Це відкриває нам прямий доступ до високоякісних вітрових ресурсів, які розташовані у глибоких та віддалених водах на відстані понад 100 км від берегової лінії», – резюмували прес-службі ZPMC.

Нагадаємо, федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки заборонило нові запуски найбільшої у світі ракети Starship V3 до завершення розслідування аварії. Рішення ухвалили лише через п'ять днів після історичного випробувального польоту. Відомство класифікувало жорстке приземлення нижнього ступеня ракети як аварійну ситуацію, що несе загрозу громадській безпеці.