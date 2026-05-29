Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
У море вирушила найбільша у світі офшорна вітрова станція на 25 тисяч тонн
фото: China Three Gorges
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Восьмиповерхова сталева конструкція об'єднала унікальні технології та постачатиме мільярди кіловат-годин «зеленої» енергії

Китайська Народна Республіка зробила черговий революційний крок у розвитку альтернативної енергетики, встановивши абсолютний світовий рекорд. З порту Наньтун у відкрите море офіційно вирушила найбільша у світі офшорна енергетична платформа під назвою Haifeng Heart. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Interesting Engineering.

Ця гігантська плавуча установка прямує до узбережжя Янцзяна, де виконуватиме роль головного комутаційного та перетворювального вузла для масштабних морських вітрових електростанцій. Платформа Haifeng Heart вражає своїми габаритами та інженерною складністю. Фактично, це повноцінний восьмиповерховий сталевий хмарочос, збудований на плавучій основі.

Параметри конструкції виглядають так:

  • Загальна вага: 25 тисяч тонн;
  • Довжина: 85,5 метра;
  • Ширина: 82,5 метра;
  • Висота: 44 метри.

Проєкт розробила та втілила в життя провідна китайська державна машинобудівна корпорація ZPMC. Як пояснив старший фахівець компанії Янь Бін, через колосальні розміри хабу інженерам довелося відмовитися від стандартних схем. Вони застосували новітню інтегровану модель будівництва: всю гігантську систему повністю зібрали на верфі, транспортували в море як єдине ціле, а фінальний монтаж здійснюють безпосередньо на плаву.

Нова платформа призначена для обслуговування двох флагманських офшорних вітрових електростанцій – Three Gorges Yangjiang Qingzhou V та Qingzhou VII, загальна встановлена потужність яких сягає вражаючих 2 гігават.

Після остаточного введення в експлуатацію цей енергетичний хаб постачатиме до загальної мережі Китаю близько шести мільярдів кіловат-годин відновлюваної електроенергії на рік. Цього обсягу достатньо для забезпечення чистим струмом мільйонів житлових будинків та великих промислових підприємств, що суттєво прискорить виконання програми декарбонізації КНР.

Загалом цей амбітний проєкт уже встановив шість офіційних галузевих рекордів. Зокрема, Haifeng Heart демонструє найвищу в світі одиничну потужність передачі в 2000 мегават та працює на рекордному для морських платформ рівні напруги – ±500 кіловольт. Крім того, інженерам вперше в історії вдалося об'єднати технології передачі змінного та постійного струму в межах однієї гнучкої системи.

Головна цінність Haifeng Heart полягає в розв'язанні фундаментальної проблеми морської енергетики. Сучасні офшорні вітрові турбіни генерують змінний струм. Проте, коли виникає потреба транспортувати його підводними кабелями на великі відстані, фізичні властивості середовища призводять до колосальних втрат електрики.

Щоб нівелювати втрати, на Haifeng Heart розгорнули першу у своєму роді централізовану гнучку систему передачі. Морська конвертерна станція приймає змінний струм від вітряків, трансформує його у постійний високої напруги, і вже у такому вигляді спрямовує на берег через унікальні підводні кабелі напругою ±525 кіловольт.

«Перетворюючи морський змінний струм на постійний, системи зменшують втрати при передачі на великі відстані підводними магістралями. Це відкриває нам прямий доступ до високоякісних вітрових ресурсів, які розташовані у глибоких та віддалених водах на відстані понад 100 км від берегової лінії», – резюмували прес-службі ZPMC.

Нагадаємо, федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки заборонило нові запуски найбільшої у світі ракети Starship V3 до завершення розслідування аварії. Рішення ухвалили лише через п'ять днів після історичного випробувального польоту. Відомство класифікувало жорстке приземлення нижнього ступеня ракети як аварійну ситуацію, що несе загрозу громадській безпеці. 

Читайте також:

Теги: Китай енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Свириденко, усе обладнання має бути введено в експлуатацію не пізніше 1 жовтня
Уряд виділив 3 млрд грн на котельні
27 травня, 18:12
Речниця МЗС КНР Мао Нін не стала говорити про евакуацію дипломатів
Китай відреагував на погрози Росії масованими ударами по Києву
26 травня, 13:39
Біля Тайваню зафіксували китайські військові кораблі
Напруга навколо Тайваню зросла після нових маневрів армії КНР
26 травня, 08:37
Юристи компанії Маска намагаються обійти жорстке екологічне законодавство
Компанія Маска планує придбати газові турбіни попри позови екологів
25 травня, 13:15
Сі Цзіньпін вважає, що обмеження його влади та амбіцій руйнуються
Bloomberg: Сі Цзіньпін почав встановлювати умови у світовій політиці
21 травня, 04:15
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
18 травня, 16:26
Трамп 14 травня провів переговори із Сі Цзіньпіном
Акції Boeing впали після заяви Трампа про те, що Китай замовив 200 літаків
15 травня, 07:22
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
14 травня, 05:43
Без світла залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних абонентів
РФ атакувала електропідстанцію на Полтавщині: тисячі людей залишилися без світла
13 травня, 07:55

HiTech

Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Ударні безпілотники середньої дальності змінюють хід війни
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
Китай запустив найбільшу у світі офшорну вітрову платформу на 25 тис. тонн
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
OpenAI перестав бути лідером у сфері штучного інтелекту
ДСНС застосовує роботів при ліквідації пожеж у нафтогазовій промисловості (відео)
ДСНС застосовує роботів при ліквідації пожеж у нафтогазовій промисловості (відео)
«Нейромережі доять корів». Лукашенко розповів про білоруський підхід до штучного інтелекту
«Нейромережі доять корів». Лукашенко розповів про білоруський підхід до штучного інтелекту
Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку
Полтавська ДСНС розробила унікальні пристрої для гасіння пожеж, використовуючи стару техніку

Новини

У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50
Удар дроном по Румунії. Путін вийшов нарешті на зв'язок і звинуватив... Україну
Вчора, 19:24

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua