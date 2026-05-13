Кабмін погодив представників держави до наглядових рад двох стратегічних підприємств

Представників держави було погоджено до наглядових рад «Укренерго» та «Оператора газотранспортної системи України»

Процес оновлення складу наглядових рад триває з листопада минулого року

Кабінет міністрів за поданням Номінаційного комітету погодив кандидатури представників держави до наглядових рад «Укренерго» – Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, а до наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» – Антона Бендика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як зазначається, у звʼязку із завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради «Укргідроенерго» уряд запускає новий конкурс на відповідні посади. «Доручили Мінекономіки та держкомпанії якомога швидше провести відповідний відбір», – каже вона.

За словами Свириденко, процес оновлення складу наглядових рад триває з листопада 2025 року. Кабінет міністрів готує подальші рішення про конкурсні відбори до інших енергетичних компаній.

Нагадаємо, уряд призначив оновлений склад наглядової ради НАК «Нафтогаз України» на підставі подання номінаційного комітету. Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів.

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» на першому засіданні 17 березня в оновленому складі обрала нового голову. Ним став канадський фахівець Данкан Найтінгейл, який має понад 30 років досвіду роботи у нафтогазовому секторі.

Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ «Центренерго» звільнила генерального директора компанії Євгенія Гаркавого, який очолював компанію з червня 2024 року. Зміна керівництва стало рішенням Фонду державного майна та наглядової ради акціонерного товариства. Новим очільником компанії було призначено Сергія Ісаченка.