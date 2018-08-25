Ілон Маск передумав викуповувати акції Tesla



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Tesla залишиться публічною компанією

Глава автовиробника Tesla Ілон Маск передумав викуповувати акції компанії — вона залишиться публічною. Про це Маск повідомив у своєму офіційному блозі на сайті Tesla.

«Виходячи з відгуків, які я отримав, очевидно, що більшість нинішніх акціонерів Tesla вважають, що нам краще залишатися публічною компанією... Вчора я зустрівся з членами ради директорів Tesla і дав їм знати, що на мою думку найкращим шляхом для Tesla буде залишатися публічною (акціонерною компанією)», — написав Маск і додав, що члени ради директорів дали зрозуміти, що вони згодні.

Засновник Tesla також повідомив, що перетворення компанії у приватну компанію було б «більш витратним за часом», ніж він думав спочатку. За словами бізнесмена, його думка з приводу наявності достатнього фінансування для повного викупу акцій під час вивчення ситуації також змінилася.

Раніше Маск писав у Twitter про намір повністю викупити компанію та вивести її з біржі. Йшлося про можливість викупу акцій по 420 доларів за штуку. Засновник компанії також додав, що «фінансування забезпечено».

Тоді він зазначив, що перешкодою для викупу акцій може стати отримання схвалення від акціонерів.

Після заяви Маска деякі інвестори подали на нього до суду.

2 серпня повідомлялося, що компанія Tesla Motors за квартал втратила близько 718 мільйонів доларів, що стало найбільшим відтоком грошей з компанії за всю її історію.

Раніше аналітики Bloomberg повідомляли, що у компанії Ілона Маска Tesla можуть закінчитися гроші вже у 2018 році. Зокрема, через це Ілону маску довелось внести до компанії близько 10 мільйонів доларів власних грошей.

Крім цього, під час телефонного брифінгу компанії, Ілон Маск відмовився відповідати на питання аналітиків про фінансові показники Tesla, через що її акції впали одразу на 5%.

Нагадаємо, суверенний фонд Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF) веде переговори з Tesla щодо збільшення своєї частки в компанії.

Джерело: Громадське