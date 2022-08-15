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Дозвіл на вивезення українського зерна отримали ще шість суден

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Дозвіл на вивезення українського зерна отримали ще шість суден
Дозвіл на вивезення українського зерна отримали ще шість суден
фото з відкритих джерел

Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден з українським зерном 

Спільний координаційний центр у рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі. Таку інформацію з посиланням на СКЦ оприлюднив Голос Америки.

Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначається, два з цих суден - MV Kafkam Etler і MV Zelek Star - уже пройшли інспекцію в Мармуровому морі та можуть вирушати у Чорноморськ Одеської області на завантаження.

У разі успішної перевірки також вирушить до Чорноморська решта суден - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy..

Крім того, у неділю пройшло інспекцію й отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

За процедурами, узгодженими СКЦ, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у Центрі, це потрібно, «щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи».

«Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден з українським зерном через морський гуманітарний коридор», - указується в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

Теги: ООН зерно корабель

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