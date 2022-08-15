Дозвіл на вивезення українського зерна отримали ще шість суден

Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден з українським зерном

Спільний координаційний центр у рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі. Таку інформацію з посиланням на СКЦ оприлюднив Голос Америки.

Ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як зазначається, два з цих суден - MV Kafkam Etler і MV Zelek Star - уже пройшли інспекцію в Мармуровому морі та можуть вирушати у Чорноморськ Одеської області на завантаження.

У разі успішної перевірки також вирушить до Чорноморська решта суден - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy..

Крім того, у неділю пройшло інспекцію й отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

За процедурами, узгодженими СКЦ, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у Центрі, це потрібно, «щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи».

«Учасники Спільного координаційного центру запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден з українським зерном через морський гуманітарний коридор», - указується в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.