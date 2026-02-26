Головна Гроші Економіка
Україна вперше отримає скраплений газ через термінал у Литві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна вперше отримає скраплений газ через термінал у Литві
За словами Шмигаля, Україна працює над розвитком інших регіональних маршрутів постачання
фото: Денис Шмигаль

«Нафтогаз» у співпраці з литовською Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів газу до кінця березня

Україна вперше отримає партію скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. «Нафтогаз» у співпраці з Ignitis Group забезпечить постачання 90 млн кубометрів газу до кінця березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Новий маршрут має посилити диверсифікацію джерел імпорту та підвищити гнучкість і стійкість української газотранспортної системи, що є критично важливим на тлі регулярних російських атак по енергетичній інфраструктурі. Також Україна працює над розвитком інших регіональних напрямків постачання, зокрема над реалізацією проєкту вертикального газового коридору.

Уряд розраховує, що розширення інфраструктури та співпраця з європейськими партнерами дозволять сформувати нову архітектуру енергетичної безпеки в регіоні без використання російського газу.

Нагадаємо, Україна вперше отримала скраплений природний газ через німецький LNG-термінал Deutsche ReGas у Балтійському морі – після регазифікації ресурс транспортується через Польщу до української газотранспортної системи.

Раніше Україна вже отримувала партію американського LNG через польський LNG-термінал у Свіноуйсьце. Обсяг поставки становив майже 100 млн куб. м газу, який після регазифікації став доступним для української системи. У «Нафтогазі» заявляли, що додаткові поставки мають допомогти стабільно пройти зимовий період на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

