Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії
Влучання дрона спричинило масштабне загоряння та витік олії
фото: ДСНС

Пожежа охопила виробничі потужності Іллічівського олійножирового комбінату

У ніч на 25 грудня російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні Kernel. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Внаслідок влучання дрона було пошкоджено місткість з олією, що призвело до масштабного загоряння та витоку олії. Пожежа охопила виробничі потужності підприємства, створивши серйозну загрозу для інфраструктури та персоналу. Уламки БпЛА також пошкодили частину виробничого блоку.

Ворожа атака стала однією з цілеспрямованих ударів Росії по портовій та олієпереробній інфраструктурі Одещини протягом останніх тижнів. Унаслідок обстрілів загинули щонайменше дев'ятеро людей, десятки отримали поранення.

«Російська Федерація цілеспрямовано атакує об’єкти, що забезпечують виробництво, зберігання та експорт аграрної продукції, намагаючись завдати максимальних збитків українській переробній галузі та створюючи ризики для міжнародної логістики, навколишнього середовища та стабільності постачань у десятки країн світу», – йдеться в заяві пресслужби.

Нагадаємо, уночі 25 грудня росіяни вдарили по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

