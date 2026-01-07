Головна Країна Події в Україні
Навіщо Росія бʼє по українській олії? Експерт назвав мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Навіщо Росія бʼє по українській олії? Експерт назвав мету
25 грудня 2025 року російські терористи вдарили по активах найбільшого виробника й експортера соняшникової олії в Україні
фото: ДСНС

До 2025 року Україна була найбільшим експортером олії

Російська Федерація спеціально обстрілює підприємства олійно-жирової галузі України, аби знищити цю експортоорієнтовану індустрію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гендиректора асоціації «Укроліяпром» Степана Капшука, у коментарі Latifundist.com.

Фахівець наголосив, що удари РФ по олійній промисловості мають системний характер. На його думку, окупанти хочуть знищити бюджетоформуючої індустрію, оскільки олія разом зі шротами формують понад 15% валютної виручки та близько 20% товарного експорту України.

Як пише Forbes, до 2025-го Україна була найбільшим експортером олії у світі. Росія – на другому місці. У 2024-му Україна експортувала майже 6 млн тонн олії на $5,1 млрд – 21% усього агроекспорту. Росія тоді ж експортувала 4,5 млн тонн олії на $4,4 млрд

Проте у сезоні 2025–2026 Росія може обійти Україну на 200 тис. тонн і експортувати 4,4 млн т, свідчать прогнозні дані USDA. Україна, за прогнозом Мінагро США, експортує в цьому сезоні 4,2 млн тонн.

Також під ударами протягом останніх днів опинилися об’єкти зберігання, перевалки та переробки аграрної продукції, зокрема термінали з рослинними оліями та портова інфраструктура. Атаки призвели до знищення та втрати тисяч тонн продукції, масштабних пожеж із займанням продовольчих вантажів.

Нагадаємо, російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». У результаті атаки дронів на дороги міста вилилось 300 тонн олії.

Варто зазначити, що російські окупанти не вперше намагалися уразити завод з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, який належить американській компанії Bunge.

Крім того, наприкінці грудня російські війська завдали ударів по низці українських олійноекстракційних заводів, зокрема по терміналу Allseeds у Південному та Іллічівському олійножировому комбінату Kernel у Чорноморську.

