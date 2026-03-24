Єврокомісія назвала умови вступу України до ЄС

Єврокомісарка Марта Кос заявила про неможливість вступу України до 2027 року

Брюссель виключив членство до 2027 року без миру і реформ

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу найближчими роками залежить від завершення війни та проведення внутрішніх реформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

у Єврокомісії вважають нереалістичним приєднання України до ЄС до 2027 року. «Усі в цій кімнаті знають, що неможливо, щоб Україна стала членом ЄС 1 січня 2027 року», – наголосила Марта Кос.

За її словами, ключовими умовами для вступу залишаються досягнення миру та реалізація необхідних реформ у країні. «Спочатку потрібен мир – це важливо – потім треба провести реформи… інвестори прийдуть, як ви знаєте, в Україну лише тоді, коли вони зможуть заробляти гроші і коли їхні інвестиції будуть у безпеці», – зазначила вона.

Водночас єврокомісарка підкреслила, що Україна вже відіграє важливу роль для ЄС у сферах інновацій, оборони та інших стратегічних напрямках, що впливають на конкурентоспроможність блоку.

Нагадаємо, що країни Європейського Союзу дедалі частіше використовують вузькі формати консультацій замість повних засідань за участю всіх держав-членів, аби не ділитися чутливою інформацією з Угорщиною через потенційний витік конфіденційної інформації.

До слова, у Європейському Союзі загострилися суперечки щодо подальшої підтримки України після саміту, на якому Угорщина виступила проти нових фінансових рішень і санкцій проти Росії.

За словами учасників зустрічі, позиція прем’єра Угорщини Віктора Орбана викликала різке невдоволення більшості лідерів ЄС. На тлі конфлікту голова Європарламенту Роберта Метсола наголосила, що підтримка України є питанням безпеки для всієї Європи.