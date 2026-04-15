ЄС визначив нові загрози всередині блоку: хто стане «новим Орбаном»
Після поразки угорського прем’єра одразу кілька політиків можуть перебрати його роль у блокуванні рішень ЄС
Після поразки прем’єра Угорщини Віктора Орбана на виборах у ЄС може з’явитися новий політик, який блокуватиме ключові рішення блоку. Як пише Politico, на роль нового «головного деструктора» Євросоюзу можуть претендувати одразу п’ять політиків, інформує «Главком».
Видання зазначає, що зміни відбуваються у критичний момент, коли ЄС потребує єдності для ухвалення санкцій, бюджетів і рішень щодо підтримки України. Протягом багатьох років Орбан використовував право вето для блокування ключових ініціатив, зокрема щодо допомоги Києву.
«Моє враження таке, що політична бізнес-модель системного та структурного дестабілізатора зазнала краху після нищівної поразки «Фідес» на виборах», – заявив європейський дипломат.
Роберт Фіцо
Серед головних претендентів називають прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який неодноразово виступав проти санкцій і підтримки України.
Зазначається, що після відходу Орбана він залишається одним із найближчих союзників Росії в ЄС і може продовжити політику блокування рішень.
Андрей Бабіш
Ще одним можливим кандидатом є чеський політик Андрей Бабіш. Видання нагадує, що він виступав за скорочення допомоги Україні та критикував кліматичну політику ЄС.
Джорджа Мелоні
Також серед потенційних «псувачів» називають прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Хоча вона відрізняється від Орбана, деякі дипломати вказують на її ідеологічну близькість до угорського політика.
Янез Янша
До списку також входить словенський політик Янез Янша, якого називають «міні-Трампом». Водночас він підтримує вступ України до ЄС і раніше відвідував Київ.
Румен Радев
Ще одним претендентом є болгарський політик Румен Радев, який має шанси повернутися у велику політику. Він раніше заявляв, що Україна «приречена» у війні проти Росії та критикував військову допомогу Києву.
Нагадаємо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.
