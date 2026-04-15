ЄС визначив нові загрози всередині блоку: хто стане «новим Орбаном»

Єгор Голівець
glavcom.ua
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Після поразки угорського прем’єра одразу кілька політиків можуть перебрати його роль у блокуванні рішень ЄС

Після поразки прем’єра Угорщини Віктора Орбана на виборах у ЄС може з’явитися новий політик, який блокуватиме ключові рішення блоку. Як пише Politico, на роль нового «головного деструктора» Євросоюзу можуть претендувати одразу п’ять політиків, інформує «Главком».

Видання зазначає, що зміни відбуваються у критичний момент, коли ЄС потребує єдності для ухвалення санкцій, бюджетів і рішень щодо підтримки України. Протягом багатьох років Орбан використовував право вето для блокування ключових ініціатив, зокрема щодо допомоги Києву.

«Моє враження таке, що політична бізнес-модель системного та структурного дестабілізатора зазнала краху після нищівної поразки «Фідес» на виборах», – заявив європейський дипломат.

Роберт Фіцо

фото: Reuters

Серед головних претендентів називають прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який неодноразово виступав проти санкцій і підтримки України.

Зазначається, що після відходу Орбана він залишається одним із найближчих союзників Росії в ЄС і може продовжити політику блокування рішень.

Андрей Бабіш

фото: AP

Ще одним можливим кандидатом є чеський політик Андрей Бабіш. Видання нагадує, що він виступав за скорочення допомоги Україні та критикував кліматичну політику ЄС.

Джорджа Мелоні

фото: EPA/UPG

Також серед потенційних «псувачів» називають прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Хоча вона відрізняється від Орбана, деякі дипломати вказують на її ідеологічну близькість до угорського політика.

Янез Янша

фото з відкритих джерел

До списку також входить словенський політик Янез Янша, якого називають «міні-Трампом». Водночас він підтримує вступ України до ЄС і раніше відвідував Київ.

Румен Радев

фото: bnrnews.bg

Ще одним претендентом є болгарський політик Румен Радев, який має шанси повернутися у велику політику. Він раніше заявляв, що Україна «приречена» у війні проти Росії та критикував військову допомогу Києву.

Нагадаємо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

Теги: Угорщина Європейський Союз Віктор Орбан

