Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 14 квітня 2026 року

Лавров прибув до Китаю, Небензя зробив декілька заяв на Радбезі ООН, Венс висловився про поразку Орбана на виборах, Крим масовано атакували дрони, у Мелітополі після вибухів стався блекаут.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 квітня:

Крим масовано атакували дрони

Цієї ночі в окупованому Криму зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників. Вибухи протягом кількох годин лунали в різних районах півострова, зокрема в Сімферополі, Феодосії та Керчі.

Інтенсивні вибухи та стрілянина були зафіксовані в районі Таврійської ТЕС, де повідомляється про щонайменше два потужні вибухи. Також звуки вибухів лунали біля аеродрому «Гвардійське», де, за попередніми даними, могла бути атакована інфраструктура.

У Мелітополі після вибухів стався блекаут

У ніч на 14 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зафіксували блекаут.

За повідомленням місцевих каналів, після атаки безпілотників виникла сильна пожежа на місцевій електропідстанції

Небензя в ООН

Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку різко розкритикував Європейський Союз та звинуватив європейські країни в ескалації війни. Він звинуватив європейські країни у підтримці України та розпалюванні війни.

Також він заявив, що Європейський Союз нібито готується до великої війни проти Росії. Російський дипломат заявив, що Європа серйозно готується до війни проти Росії, і назвав це «грою з вогнем».

Венс висловився про поразку Орбана на виборах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив свою думку щодо поразки прем'єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Він зазначив, що Орбан вмів відстоювати інтереси США та був гарним партнером країни.

Американський віцепрезидент заявив, що поїздка до Угорщини не була марною та висловив сподівання, що США будуть вдало співпрацювати з Петером Мадяром.

Інші важливі новини: