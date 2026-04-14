Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи в Криму та Мелітополі, заяви Венса: головне за ніч

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 14 квітня 2026 року

Лавров прибув до Китаю, Небензя зробив декілька заяв на Радбезі ООН, Венс висловився про поразку Орбана на виборах, Крим масовано атакували дрони, у Мелітополі після вибухів стався блекаут.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 квітня:

Крим масовано атакували дрони

Цієї ночі в окупованому Криму зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників. Вибухи протягом кількох годин лунали в різних районах півострова, зокрема в Сімферополі, Феодосії та Керчі.

Інтенсивні вибухи та стрілянина були зафіксовані в районі Таврійської ТЕС, де повідомляється про щонайменше два потужні вибухи. Також звуки вибухів лунали біля аеродрому «Гвардійське», де, за попередніми даними, могла бути атакована інфраструктура.

У Мелітополі після вибухів стався блекаут

У ніч на 14 квітня, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зафіксували блекаут. 

За повідомленням місцевих каналів, після атаки безпілотників виникла сильна пожежа на місцевій електропідстанції

Небензя в ООН

Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку різко розкритикував Європейський Союз та звинуватив європейські країни в ескалації війни. Він звинуватив європейські країни у підтримці України та розпалюванні війни.

Також він заявив, що Європейський Союз нібито готується до великої війни проти Росії. Російський дипломат заявив, що Європа серйозно готується до війни проти Росії, і назвав це «грою з вогнем».

Венс висловився про поразку Орбана на виборах

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив свою думку щодо поразки прем'єра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах. Він зазначив, що Орбан вмів відстоювати інтереси США та був гарним партнером країни. 

Американський віцепрезидент заявив, що поїздка до Угорщини не була марною та висловив сподівання, що США будуть вдало співпрацювати з Петером Мадяром.

Інші важливі новини: 

  1. Лавров прибув до Китаю: серед тем переговорів – Україна.
  2. Пакистан ініціював другий раунд переговорів США та Ірану в Ісламабад.
Теги: пожежа Європа Україна блекаут інфраструктура стрілянина Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2026
Крим масовано атакували дрони: вибухи лунали в Сімферополі, Феодосії та Керчі
У Мелітополі після вибухів стався блекаут: уражено енергооб'єкт
У Херсоні росіяни атакували «швидку» дроном: постраждали медики
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua