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    Економіка та фінанси

    Єврокомісія зібрала понад 6 млрд євро на пошук вакцини від Covid-19

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    Єврокомісія зібрала понад 6 млрд євро на пошук вакцини від Covid-19 - Єврокомісія зібрала понад 6 млрд євро на пошук вакцини від Covid-19
    Єврокомісія зібрала понад 6 млрд євро на пошук вакцини від Covid-19

    4,9 мільярда євро є пожертвою, яку зобов’язався зробити Європейський інвестиційний банк

    Марафон Global Goal: Unite for Our Future, організований Європейською комісією спільно з кампанією Global Citizen змобілізував 6,15 мільярда євро на розробку та забезпечення доступу до вакцини від коронавірусної хвороби Covid-19.

    Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

    У своєму відеозверненні вона сказала, що «вражена» результатами марафону, та подякувала всім учасникам.

    «Цей чудовий марафон з пожертв став зворушливим і значущим моментом єднання між громадянами, урядами, філантропами, організаціями з охорони здоров’я та лідерами бізнесу. Всі вони погодилися допомогти відбудувати наші спільноти у справедливий та чесний спосіб. Зі свого боку я обіцяю, що Європа буде такою тривалий час. Ми залишимося відданими цій шляхетній задачі і використаємо всю нашу здатність об’єднувати для спільного блага», – сказала фон дер Ляєн.

    За даними Єврокомісії, 4,9 мільярда євро з цієї суми є пожертвою, яку зобов’язався зробити Європейський інвестиційний банк. В його рамках виступили 14 виконавців.

    У травні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про намір створити фонд обсягом у 750 мільярдів євро для відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу.

    марафон хвороби Урсула фон дер Ляєн
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