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    Економіка та фінанси

    Євросоюз дасть Україні €5 млн на програму з ядерної безпеки

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    Сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС - Євросоюз дасть Україні €5 млн на програму з ядерної безпеки
    Сховище відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС
    фото: glavcom.ua

    Загальна вартість програми складає €6,5 млн, з яких ЄС надасть €5 млн, а внесок України – €1,5 млн

    Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала Угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською комісією, повідомляє Урядовий портал.

    «Загальна вартість програми складає €6,5 млн, з яких ЄС надасть €5 млн, а внесок України – €1,5 млн. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів «Підлісний», а також поводження з відходами, які там містяться. Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження», – йдеться у повідомленні.

    Стефанішина також підписала Додаткову угоду №1 між урядом України та Європейською комісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «‎Програма технічного співробітництва 2019».

    Додатковою угодою передбачається переспрямування коштів на підтримку розвитку спроможностей органів державної влади щодо імплементації Угоди про асоціацію у сфері транспорту.

    Зокрема, допомога дозволить покращити зв’язок та сумісність різних видів транспорту, ефективність використання наявних потужностей, знизити вартість транспортних послуг задля активізації торгівлі.

    До слова, в Чорнобилі планують відкрити хостел (відео).

    Нагадаємо, в Україні запрацював сайт «Чорнобиль. Подорож», що дозволяє здійснити віртуальний тур в зону Відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю і ознайомитися з хронологією аварії.

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    Теги: ЄС ЧАЕС гроші ядерна зброя Чорнобильська зона фінансування Ольга Стефанішина
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    Євросоюз дасть Україні €5 млн на програму з ядерної безпеки