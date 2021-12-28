Євросоюз дасть Україні €5 млн на програму з ядерної безпеки

Загальна вартість програми складає €6,5 млн, з яких ЄС надасть €5 млн, а внесок України – €1,5 млн

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина підписала Угоду про фінансування Річної програми дій 2020 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською комісією, повідомляє Урядовий портал.

«Загальна вартість програми складає €6,5 млн, з яких ЄС надасть €5 млн, а внесок України – €1,5 млн. Фінансування буде спрямовано на розробку рекомендацій щодо можливих варіантів і технологічних рішень для майбутнього управління пунктом захоронення радіоактивних відходів «Підлісний», а також поводження з відходами, які там містяться. Фінансування також сприятиме удосконаленню системи радіаційного моніторингу водних ресурсів у зоні відчуження», – йдеться у повідомленні.

Стефанішина також підписала Додаткову угоду №1 між урядом України та Європейською комісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «‎Програма технічного співробітництва 2019».

Додатковою угодою передбачається переспрямування коштів на підтримку розвитку спроможностей органів державної влади щодо імплементації Угоди про асоціацію у сфері транспорту.

Зокрема, допомога дозволить покращити зв’язок та сумісність різних видів транспорту, ефективність використання наявних потужностей, знизити вартість транспортних послуг задля активізації торгівлі.

До слова, в Чорнобилі планують відкрити хостел (відео).

Нагадаємо, в Україні запрацював сайт «Чорнобиль. Подорож», що дозволяє здійснити віртуальний тур в зону Відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю і ознайомитися з хронологією аварії.

Читайте також: