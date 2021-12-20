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    Думки вголос

    Розміщення ядерної зброї союзників в Україні – реальне виконання Будапештського меморандуму

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Ядерна зброя&nbsp;гарантує недоторканність наших кордонів - Розміщення ядерної зброї союзників в Україні – реальне виконання Будапештського меморандуму
    Ядерна зброя гарантує недоторканність наших кордонів

    США і Велика Британія мають розмістити ядерну зброю в Україні

    Прокремлівський диктатор Лукашенко заявив про готовність розмістити російську ядерну зброю на території Білорусі…

    Вважаю, що у цьому випадку, владі України треба звернутися до наших союзників – США і Великобританії – із закликом розташувати частину їхнього ядерного потенціалу на території нашої суверенної держави.

    Такий крок Заходу стане реальним виконанням Будапештського меморандуму, що гарантував недоторканність наших кордонів і мир на нашій землі, в також відіб’є у Путіна бажання проводити будь-які загарбницьки дії стосовно України.

    Ерефія розуміє тільки мову сили!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: Росія США війна ядерна зброя Велика Британія Беларусь
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    Розміщення ядерної зброї союзників в Україні – реальне виконання Будапештського меморандуму