Розміщення ядерної зброї союзників в Україні – реальне виконання Будапештського меморандуму
США і Велика Британія мають розмістити ядерну зброю в Україні
Прокремлівський диктатор Лукашенко заявив про готовність розмістити російську ядерну зброю на території Білорусі…
Вважаю, що у цьому випадку, владі України треба звернутися до наших союзників – США і Великобританії – із закликом розташувати частину їхнього ядерного потенціалу на території нашої суверенної держави.
Такий крок Заходу стане реальним виконанням Будапештського меморандуму, що гарантував недоторканність наших кордонів і мир на нашій землі, в також відіб’є у Путіна бажання проводити будь-які загарбницьки дії стосовно України.
Ерефія розуміє тільки мову сили!
Джерело: блог Дмитра Яроша