Розміщення ядерної зброї союзників в Україні – реальне виконання Будапештського меморандуму

США і Велика Британія мають розмістити ядерну зброю в Україні

Прокремлівський диктатор Лукашенко заявив про готовність розмістити російську ядерну зброю на території Білорусі…

Вважаю, що у цьому випадку, владі України треба звернутися до наших союзників – США і Великобританії – із закликом розташувати частину їхнього ядерного потенціалу на території нашої суверенної держави.

Такий крок Заходу стане реальним виконанням Будапештського меморандуму, що гарантував недоторканність наших кордонів і мир на нашій землі, в також відіб’є у Путіна бажання проводити будь-які загарбницьки дії стосовно України.

Ерефія розуміє тільки мову сили!

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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