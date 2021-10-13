Євросоюз вкотре заявив про необхідність реформувати «Укрзалізницю»

Угода про асоціацію та Директива Ради ЄС про єдиний залізничний простір ЄС передбачає формування у структурі «Укрзалізниці» корпоративного центру та чотирьох функціональних вертикалей

Раніше про необхідність реформування «Укрзалізниці» говорили Агентство США з міжнародного розвитку та компанія Ernst & Young

Україна має досягти суттєвого прогресу у реформуванні «Укрзалізниці», інакше торгівля та розвиток транспортних зв’язків з Євросоюзом буде ускладнено. Про це йдеться у спільній заяві президента Володимира Зеленського, президента Європейської ради Шарля Мішеля і президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, яку схвалили під час 23-го Саміту Україна – Європейський союз.

Як сказано у заяві, сторони домовилися про важливість удосконалення сполучення між Україною, ЄС та іншими країнами Східного партнерства з метою сприяння торгівлі, подальшого розвитку надійних і сталих транспортних зв’язків та підтримки контактів між людьми.

«Ми привітали підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір та очікуємо на якнайшвидше набрання нею чинності. Ми привітали поточну роботу стосовно включення внутрішніх водних шляхів України до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T). І ми погодилися щодо важливості суттєвого прогресу України у реформуванні системи залізничного транспорту», – сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше про необхідність реформування «Укрзалізниці» говорили Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та міжнародна компанія Ernst & Young. Як сказано у довгостроковій «Національній стратегії збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну», яку підготували компанії на замовлення Кабміну, «Укрзалізницю» необхідно розділити на бізнес-секції, а також розробити механізм прозорого тарифоутворення. Все це допоможе залучити в компанію інвестиції та провести модернізацію.

Нагадаємо, Угода про асоціацію і Директива Ради ЄС від 21 листопада 2012 про єдиний залізничний простір ЄС (2012/34/ЄС) передбачає формування у структурі «Укрзалізниці» корпоративного центру і чотирьох функціональних вертикалей: інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення та виробництво. Такий поділ був зафіксований Кабміном у відповідній постанові.

Перший етап реформи «Укрзалізниці», а саме виділення з її структури інфраструктурної філії та філії вантажоперевезень, був започаткований Володимиром Жмаком у любому 2021 року. Проте Кабмін уже у березні достроково відправив його у відставку, а на його місце призначили т.в.о Івана Юрика: він став п'ятим керівником «Укрзалізниці» за останні два роки.