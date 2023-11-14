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Кабмін дозволив продати яхту Медведчука за кордоном

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін дозволив продати яхту Медведчука за кордоном
Яхта оцінюється у 200 млн євро
фото з відкритих джерел

В Україну яхту неможливо доправити через війну

Кабінет міністрів вперше в історії унормував реалізацію арештованого майна за кордоном. Це зроблено, зокрема, для продажу яхти Royal Romance Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

92-метрова яхта Royal Romance розміщується у Хорватії й де-юре ще з квітня 2022 року перебуває в управлінні АРМА для продажу.

На те, щоб затвердити механізм її продажу за кордоном (бо в Україну яхту неможливо доправити через війну), знадобилося півтора року.

АРМА повідомило, що яхта оцінюється у 200 млн євро.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували іншу розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах). 

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Теги: Віктор Медведчук Кабмін

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