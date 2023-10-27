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Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Одержувачем яхти в Росії вказано АТ «Ренесанс», бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко – дружина Медведчука
фото з відкритих джерел

Судно Amore Mio, яке отримала в експлуатацію родина Медведчука, спустили на воду цього року

Колишній народний депутат України і кум Путіна Віктор Медведчук обзавівся швидкісною яхтою Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group, вартість якої становить $9 млн 627 тис. Про це повідомляє російське видання «Верстка».

Як зазначає видання, судно Amore Mio, яке отримала в експлуатацію родина Медведчука, спустили на воду цього року. За даними журналістів, російську митницю яхта під прапором Палау пройшла 26 липня. Її відправником є компанія Lavel Fzco з Об'єднаних Арабських Еміратів.

«Одержувачем яхти в Росії вказано АТ «Ренесанс». Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко – дружина Медведчука», – йдеться у матеріалі.

Швидкісна яхта Pershing 9X, яку виробник, італійська Ferretti Group, називає «винищувачем»
Швидкісна яхта Pershing 9X, яку виробник, італійська Ferretti Group, називає «винищувачем»

Видання з′ясувало, що це швидкісна яхта Pershing 9X, яку виробник – італійська Ferretti Group – називає «винищувачем». На борту 28-метрового судна є чотири каюти з восьми спальними місцями. Загалом яхта може вмістити до 20 гостей.

Також зазначається, що ця фірма ексведучої оформила процедуру «тимчасового ввезення» яхти (вона, серед іншого, частково звільняє декларанта від сплати митних платежів).

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що правоохоронці Хорватії заарештували іншу розкішну яхту кума Путіна, народного депутата від проросійської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука. Згодом яхту Royal Romance намагалися сховати від санкцій. Тоді, за даними ресурсу Еquasis.org, яхту переоформили з офшорної компанії дружини Медведчука Оксани Марченко Fregata Marine Ltd на іншу – Lanelia Holdings Ltd (зареєстрована на Маршалових островах). 

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Теги: Віктор Медведчук депутат Оксана Марченко дружина

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