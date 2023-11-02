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Поліція охорони досі надає платні послуги в маєтках Медведчука – розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Поліція охорони досі надає платні послуги в маєтках Медведчука – розслідування
Поплічники Медведчука оплачують послуги поліції охорони в його маєтках
фото: Bihus.Info

Попри те, що маєтки Медведчука конфісковані, їх продовжує оберігати поліція охорони

 

Маєток Оксани Марченко в Києві, SPA-готель екснардепа-зрадника Віктора Медведчука «Бескид» та його закарпатська дача «Ведмежа діброва» не конфісковані, ба більше їх на платній основі охороняє поліція охорони в інтересах власників. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначають журналісти, столичний маєток дружини Медведчука арештований, але досі належить Оксані Марченко і не переданий в управління державі. Також там присутня поліція охорони, яка надає послуги безпеки на платній основні.

Маєток Марченко
Маєток Марченко
фото: Bihus.Info

Столичний маєток Марченко

В Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки в м. Києві, найняла поліцію охорони в маєток Марченко фізична особа Сіропіл О. М. Як виявила редакція, найімовірніше ідеться про Олександра Миколайовича Сіропола –  завгоспа Медведчука з його особистого маєтку. Журналісти зазначають у телефонних книжках інших людей Олександр Сіропіл підписаний як «Саша Завгосп Мед», «Саша завхоз Пуща», «Саша Управляющий Пуща», «Александр Вышгородская 152», «Александр Хутор Редьки Борода» тощо. Усі назви вказують на місце розташування власного маєтку Медведчука під Києвом.

Завгосп Медведчука замовив послуги з охорони майна кума Путіна
Завгосп Медведчука замовив послуги з охорони майна кума Путіна
фото: Bihus.Info

Договір з поліцією охорони Сіропіл підписав у жовтні 2022 р. До того за охорону будинку Марченко платив її син Богдан. З сином Марченко поліція уклала договір невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ, у березні 2022 р.

Попри санкції з блокування усіх активів Медведчука і Марченко, їм, вочевидь, вдається оплачувати послуги поліції охорони в будинку Марченко за допомогою завгоспа Медведчука.

Крім того, поліція охорони досі надає платні послуги у двох інших об’єктах Медведчука-Марченко.

SPA-готель «Бескид»

До слова, SPA-готель «Бескид», що розташований в урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині, досі належить компанії «Укркапітал». Історично це фірма Медведчука, але він переписав її на Марченко. 

Готель під арештом, не конфіскований, але переданий в тимчасове управління державному агентству АРМА, зараз готель не працює.

SPA-готель «Бескид»
SPA-готель «Бескид»
фото: Bihus.Info

Місцева поліція охорони також має договір спостереження за цим об’єктом – в готелі «Бескид» оплачується спостереження за системами тривожної сигналізації.

Поліцію охорони в готель Медведчука найняла компанія  – ТОВ «Файрікс Груп». Як зазначають журналісти, зовні вона не веде до Медведчука. Але пояснити бажання цієї фірми оплачувати охорону готелю Медведчука можна саме тим, що вона діє в інтересах Медведчука-Марченко.

Поліцію охорони в готель Медведчука найняла компанія ТОВ «Файрікс Груп».
Поліцію охорони в готель Медведчука найняла компанія ТОВ «Файрікс Груп».
фото: Bihus.Info

Дата укладання договору з поліцією охорони в готелі «Бескид»  – липень 2022 р. – також виключає, що поліцію охорони найняли управителі від держави, адже договір укладений ще до передачі готелю в управління АРМА. Судячи з відповіді Управління поліції охорони в Івано-Франківській області, договір досі чинний.

«Ведмежа діброва»

Закарпатська дача Медведчука «Ведмежа діброва» у с. Жденієво усе ще належить фірмі «Спорт-Тур» Медведчука-Марченко. Вона арештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована, і тимчасового управителя для неї агентство ще не знайшло. Натомість тут все ще присутня поліція охорони, найнята в інтересах власника.

Як з’ясували Bihus.Info, у серпні 2022 р. Закарпатська поліція охорони уклала договір з тією ж ноунейм-фірмою «Файрікс груп», що й Івано-Франківська поліція охорони в готелі «Бескид». До того, вже під час повномасштабного вторгнення РФ, у поліції охорони в закарпатській дачі Медведчука продовжував діяти договір з фірмою-орендарем дачі.

Як випливає з реєстру нерухомого майна, а також з кримінального провадження СБУ, орендарем цієї резиденції Медведчука з 2021 р. була компанія ТОВ «Кетінео-Менеджмент».

Журналісти зазначають, фірма, записана на кіпріота, проходить у справі управління Служби безпеки в Івано-Франківській області як структура, через яку Медведчук з Марченко з 2021 р., після накладення на них українських санкцій, заводили в Україну гроші російського походження – через імовірно фіктивні договори оренди дачі і готелю «Бескид».

Нагадаємо, прокуратура ініціювала передачу в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів майна дружини лідера забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука вартістю понад 303 млн грн.

До слова, колишній народний депутат України і кум Путіна Віктор Медведчук обзавівся швидкісною яхтою Pershing 9X італійського виробника Ferretti Group, вартість якої становить $9 млн 627 тис.

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Теги: Віктор Медведчук Оксана Марченко поліція майно

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