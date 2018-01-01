Кабмін видалив Естонію, Латвію та Грузію зі списку офшорів

Уряд підтримав відповідне рішення

Кабінет міністрів України виключив Естонію, Латвію, Грузію, Мальту та Угорщину зі списку держав, операції з резидентами яких контролюються Україною для цілей трансфертного ціноутворення (ТЦУ), передає «Інтерфакс-Україна». «Ми постійно моніторимо податкові системи різних країн і формуємо списки вимог до українських компаній, які



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Кабмін відкоригував список офшорних зон

Уряд підтримав відповідне рішення

Кабінет міністрів України виключив Естонію, Латвію, Грузію, Мальту та Угорщину зі списку держав, операції з резидентами яких контролюються Україною для цілей трансфертного ціноутворення (ТЦУ), передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми постійно моніторимо податкові системи різних країн і формуємо списки вимог до українських компаній, які працюють із цими країнами, щоб вони звітували про свій прибуток тощо. Нещодавно було ухвалено рішення урядом, внесено Мінфіном про розширення цього списку. Туди увійшли Естонія, Латвія, Грузія, і наші партнери були стурбовані цим питанням. Оскільки це питання дуже чутливе для наших партнерів, ми сьогодні ухвалюємо рішення, щоб скасувати ці вимоги до Естонії, Латвії, Грузії, і я б включив сюди Угорщину», — сказав Володимир Гройсман сьогодні на засіданні уряду.

Відповідне рішення уряд підтримав.

Як повідомлялося, уряд України наприкінці 2017 року включив Естонію, Латвію, Іран, Кубу, Лаос, Ліван, Мальту, Марокко, Монако, ОАЕ, Сінгапур, Грузію та Угорщину до переліку країн, операції з контрагентами яких підлягають контролю у рамках адміністрування закону про трансфертне ціноутворення. До нього також увійшли Гваделупа, Гватемала, Французька Гвіана, Співдружність Домінікани, Домініканська Республіка, Маврикій, Незалежна Держава Самоа. Загальна кількість країн збільшилася із 65 до 85.

Нагадаємо, Латвія наполягала на тому, щоб Україна прибрала її зі списку офшорних зон.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас також закликав українську владу видалити країну зі списку офшорних зон, оскільки вона потрапила туди помилково.