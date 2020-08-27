Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: хто та скільки отримуватиме
Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 рокуКабінет міністрів підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.
Постанова була ухвалена на засіданні уряду 26 серпня.
Необхідність підвищення виникла через підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4 723 до 5 000 гривень.
Так 1 січня 2020 року співвідношення між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду (2 102 грн) і мінімальною заробітною платою (4 723 грн) становило 44,5%.
Постанова передбачає встановлення з 1 вересня 2020 посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 225 гривень, що в співвідношенні до розміру мінімальної заробітної плати 5 000 гривень становитиме 44,5%, а також розмірів посадових окладів (тарифних ставок) за всіма тарифними розрядами ЄТС, розрахованими виходячи з нового розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.
Згідно з постановою, в штатному розкладі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:
- 1 тарифного розряду — 2225 гривень;
- 2 тарифного розряду, — 2425 гривень;
- 3 тарифного розряду — 2626 гривень;
- 4 тарифного розряду — 2826 гривень;
- 5 тарифного розряду — 3026 гривень;
- 6 тарифного розряду — 3226 гривень;
- 7 тарифного розряду — 3427 гривень;
- 8 тарифного розряду — 3649 гривень;
- 9 тарифного розряду — 3849 гривень;
- 10 тарифного розряду — 4050 гривень;
- 11 тарифного розряду — 4383 гривні;
- 12 тарифного розряду — 4717 гривень;
- 13 тарифного розряду — 5051 гривня;
- 14 тарифного розряду — 5385 гривень;
- 15 тарифного розряду — 5741 гривня;
- 16 тарифного розряду — 6208 гривень;
- 17 тарифного розряду — 6675 гривень;
- 18 тарифного розряду — 7142 гривні;
- 19 тарифного розряду — 7610 гривень;
- 20 тарифного розряду — 8099 гривень;
- 21 тарифного розряду — 8566 гривень;
- 22 тарифного розряду — 9034 гривні;
- 23 тарифного розряду — 9501 гривня;
- 24 тарифного розряду — 9701 гривня;
- 25 тарифного розряду — 10 035 гривень.
Говорячи про підвищення мінімальної зарплати в Україні, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».
Джерело: РБК-Україна