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    Економіка та фінанси

    Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: хто та скільки отримуватиме

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    Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: хто та скільки отримуватиме - Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: хто та скільки отримуватиме
    Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: хто та скільки отримуватиме

    Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року

    Кабінет міністрів підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року. 

    Постанова була ухвалена на засіданні уряду 26 серпня.

    Необхідність підвищення виникла через підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4 723 до 5 000 гривень.

    Так 1 січня 2020 року співвідношення між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду (2 102 грн) і мінімальною заробітною платою (4 723 грн) становило 44,5%.

    Постанова передбачає встановлення з 1 вересня 2020 посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 225 гривень, що в співвідношенні до розміру мінімальної заробітної плати 5 000 гривень становитиме 44,5%, а також розмірів посадових окладів (тарифних ставок) за всіма тарифними розрядами ЄТС, розрахованими виходячи з нового розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

    Згідно з постановою, в штатному розкладі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:

    • 1 тарифного розряду — 2225 гривень;
    • 2 тарифного розряду, — 2425 гривень;
    • 3 тарифного розряду — 2626 гривень;
    • 4 тарифного розряду — 2826 гривень;
    • 5 тарифного розряду — 3026 гривень;
    • 6 тарифного розряду — 3226 гривень;
    • 7 тарифного розряду — 3427 гривень;
    • 8 тарифного розряду — 3649 гривень;
    • 9 тарифного розряду — 3849 гривень;
    • 10 тарифного розряду — 4050 гривень;
    • 11 тарифного розряду — 4383 гривні;
    • 12 тарифного розряду — 4717 гривень;
    • 13 тарифного розряду — 5051 гривня;
    • 14 тарифного розряду — 5385 гривень;
    • 15 тарифного розряду — 5741 гривня;
    • 16 тарифного розряду — 6208 гривень;
    • 17 тарифного розряду — 6675 гривень;
    • 18 тарифного розряду — 7142 гривні;
    • 19 тарифного розряду — 7610 гривень;
    • 20 тарифного розряду — 8099 гривень;
    • 21 тарифного розряду — 8566 гривень;
    • 22 тарифного розряду — 9034 гривні;
    • 23 тарифного розряду — 9501 гривня;
    • 24 тарифного розряду — 9701 гривня;
    • 25 тарифного розряду — 10 035 гривень.

    Говорячи про підвищення мінімальної зарплати в Україні, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

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    Джерело: РБК-Україна

    Кабмін зарплата гривня фінанси
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