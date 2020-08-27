Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: хто та скільки отримуватиме



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Кабмін підвищив зарплати бюджетникам: хто та скільки отримуватиме

Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року

Кабінет міністрів підвищив посадовий оклад (тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду з 2 102 гривень до 2 225 гривень. Ставка бюджетників підвищується з 1 вересня 2020 року.

Постанова була ухвалена на засіданні уряду 26 серпня.

Необхідність підвищення виникла через підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня з 4 723 до 5 000 гривень.

Так 1 січня 2020 року співвідношення між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду (2 102 грн) і мінімальною заробітною платою (4 723 грн) становило 44,5%.

Постанова передбачає встановлення з 1 вересня 2020 посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС у розмірі 2 225 гривень, що в співвідношенні до розміру мінімальної заробітної плати 5 000 гривень становитиме 44,5%, а також розмірів посадових окладів (тарифних ставок) за всіма тарифними розрядами ЄТС, розрахованими виходячи з нового розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

Згідно з постановою, в штатному розкладі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:

1 тарифного розряду — 2225 гривень;

2 тарифного розряду, — 2425 гривень;

3 тарифного розряду — 2626 гривень;

4 тарифного розряду — 2826 гривень;

5 тарифного розряду — 3026 гривень;

6 тарифного розряду — 3226 гривень;

7 тарифного розряду — 3427 гривень;

8 тарифного розряду — 3649 гривень;

9 тарифного розряду — 3849 гривень;

10 тарифного розряду — 4050 гривень;

11 тарифного розряду — 4383 гривні;

12 тарифного розряду — 4717 гривень;

13 тарифного розряду — 5051 гривня;

14 тарифного розряду — 5385 гривень;

15 тарифного розряду — 5741 гривня;

16 тарифного розряду — 6208 гривень;

17 тарифного розряду — 6675 гривень;

18 тарифного розряду — 7142 гривні;

19 тарифного розряду — 7610 гривень;

20 тарифного розряду — 8099 гривень;

21 тарифного розряду — 8566 гривень;

22 тарифного розряду — 9034 гривні;

23 тарифного розряду — 9501 гривня;

24 тарифного розряду — 9701 гривня;

25 тарифного розряду — 10 035 гривень.

Говорячи про підвищення мінімальної зарплати в Україні, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

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Джерело: РБК-Україна