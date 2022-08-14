Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців

«Через маніпуляції в «Нафтогазі» з наявними ресурсами газу, було втрачено час для закачування газу у сховища», – нардеп Олексій Кучеренко

Аби без пригод пройти опалювальний сезон в умовах воєнного стану, державній владі та органам місцевого самоврядування необхідно об’єднати зусилля. Вони разом мають забезпечити резервні потужності та альтернативні види палива. Але підтримати владу мають і самі українці. Про це у інтерв’ю «Главкому» сказав народний депутат Олексій Кучеренко.

«Я закликаю українців, які споживають газ, до свідомого скорочення споживання, а підприємства теплокомуненерго мають забезпечити найощадливіші режими роботи», – зауважив нардеп.

Крім того, Олексій Кучеренко наголосив, також дуже важливо здійснювати своєчасну оплату за використаний газ. Це надходження до державного бюджету, за рахунок яких фінансуються потреби Збройних сил. Тому кожен, хто сплачує за комунальні послуги, підтримує армію.

Накопичити достатні обсяги газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону – ще одна необхідна умова для того, аби він минув без ексцесів.

«Але враховуючи маніпуляції керівника «Нафтогазу» з наявними ресурсами газу та прогнозами його споживання, а також зважаючи на приховуванням ним реального фінансового стану компанії, що призвело до дефолту, було втрачено дорогоцінний час періоду закачування газу. За таких умов кожен день подальшого перебування пана Вітренка на посаді керівника «Нафтогазу» лише підриває енергетичну безпеку країни», – вважає Олексій Кучеренко.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко заявив, що «Нафтогаз» мусить оприлюднити інформацію про споживання і запаси газу під час війни.

Також Кучеренко анонсував масштабну ревізію «Нафтогазу» і його дочірніх структур.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зобов'язав НАК «Нафтогаз України» формувати запаси газу до опалювального сезону, у тому числі шляхом купівлі блакитного палива, видобутого в Україні.