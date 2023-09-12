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Кабмін визначив «Укрнафту» управителем активів компанії Glusco

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кабмін визначив «Укрнафту» управителем активів компанії Glusco
Глава правління НАК «Нафтогаз» Чернишов подякував Кабмину за підтримку
фото: interfax

Уряд також дав доручення з відшкодування збитків НАК «Нафтогаз»

Уряд України прийняв рішення про визначення ПАТ «Укрнафти» управителем активів компанії Glusco. Про це повідомив глава правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook.

В публікації говориться: «Сьогодні прийнято рішення визначити Укрнафту управителем активів компанії Glusco. Дякую Кабінет Міністрів України за підтримку».

Чернишов додав, що Кабмін дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених «Нафтогаз Ойл Трейдинг» (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука.

Глава «Нафтогаз» нагадав: «Обидві компанії Укрнафта та Нафтогаз Ойл Трейдинг входять до Група Нафтогаз і продовжують працювати. Дякую колегам за підтримку у врегулюванні цього питання».

Нагадаємо, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаними корупційним шляхом (АРМА), розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг». За результатами проведених перевірок ефективності управління активами АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами, що має негативний вплив на обсяг надходжень, які підлягають перерахуванню до держбюджету.

Також ми писали, що ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», що входить в Групу «Нафтогаз України», інвестував понад 25,7 млн грн в арештовані активи мережі автозаправних станцій Glusco, що раніше належали Віктору Медведчуку. Зазначається, що на момент передачі активів підприємств Групи «Глуско Україна» компанії «Нафтогаз Ойл Трейдинг», переважна частина майна знаходилась у незадовільному стані. Воно не експлуатувалось, працівники не отримували заробітну плату, а також не виконувались платежі до бюджету.  

Як повідомлялося, доходи від управління заарештованим майном почали надходити лише в березні 2023 року і до червня загалом склали суму 2,06 млн грн. Тобто в понад 12 разів менше за витрати. Надходження від управління АЗС до бюджету за березень-червень 2023 року склали 1,54 млн грн.

Теги: Кабмін Укрнафта Олексій Чернишов

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