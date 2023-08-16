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«Нафтогаз Ойл Трейдинг» заявляє, що інвестував понад 25,7 млн грн у арештовану мережу АЗС Glusco

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз Ойл Трейдинг» заявляє, що інвестував понад 25,7 млн грн у арештовану мережу АЗС Glusco
фото з відкритих джерел

«Відновлення роботи мережі АЗС потребувало значних інвестицій у короткий час»

ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», що входить в Групу «Нафтогаз України», інвестував понад 25,7 млн грн у арештовані активи мережі автозаправних станцій Glusco, що раніше належали Віктору Медведчуку.  

Про це йдеться в повідомленні компанії.  

Зазначається, що на момент передачі активів підприємств Групи «Глуско Україна» компанії «Нафтогаз Ойл Трейдинг», переважна частина майна знаходилась у незадовільному стані. Воно не експлуатувалось, працівники не отримували заробітну плату, а також не виконувались платежі до бюджету.  

Також компанія наголошує, що управитель на початку такого процесу має понести значні витрати на ремонт, технічне обслуговування, ребрендинг, закупівлю товарів, рекламу тощо. Такі витрати покриваються за рахунок отриманих доходів.  

«Нафтогаз Ойл Трейдинг» максимально швидко відновив роботу арештованих активів для задоволення потреб ринку пального та споживачів, інвестувавши понад 25,7 млн грн (повний обсяг інвестицій перевищує суму у 25,7 млн грн). Це нормальна ситуація під час відновлення експлуатації мережі сервісних та торговельних об’єктів», – йдеться в повідомленні.  

Компанія у повному обсязі виконала усі заходи для забезпечення збереження активів, відновлення їх комерційної експлуатації та очікує, що у найближчий період почне отримувати доходи, за рахунок яких мали б бути компенсовані витрати початкового періоду управління. 

Через це в «Нафтогаз Ойл Трейдинг» вважають твердження АРМА про те, що витрати на управління АЗС «Глуско» в 12 разів перевищили доходи, маніпулятивним та таким, що суперечить законам ведення бізнесу та здоровому глузду. 

«Адже відновлення роботи мережі АЗС потребувало значних інвестицій у короткий час, а повернення вкладених коштів відбувається планомірно, відповідно до темпів розвитку мережі та збільшення прибутків та не може відбутися протягом місяця чи навіть півроку», – підкреслили в компанії.  

Нагадаємо, у травні 2022 року уряд прийняв пропозицію АРМА щодо передачі в управління за особливою процедурою низки арештованих активів мережі АЗС «Глуско», зокрема, понад 200 автозаправних комплексів та об’єктів нерухомості.

Теги: Нафтогаз України АЗС АРМА

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