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    Економіка та фінанси

    Кабмін збільшить виплати для ще однієї категорії пенсіонерів

    Частині українців доплатять по 647 грн - Кабмін збільшить виплати для ще однієї категорії пенсіонерів
    Частині українців доплатять по 647 грн
    фото: glavcom.ua

    Індексація пенсій з 1 березня торкнеться 195 тис. людей

    У Мінсоцполітики пропонують провести індексацію страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві, а також виплати у разі смерті потерпілого. При цьому перерахунок торкнеться 195 тис. людей. Про це йдеться у проєкті постанови Кабміну, яку оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

    Зазначимо, що пропонується встановити коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, з 1 березня 2022 року у розмірі 1,14.

    Внаслідок цього щомісячні виплати збільшаться на 647 грн.

    Нагадаємо, прем’єр розказав, чи відбудеться підвищення пенсій на тлі ескалації на кордоні.

    Також стало відомо, яким буде середній розмір індексації для пенсіонерів: пояснення Мінсоцполітики.

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    Теги: Кабмін соцвиплати пенсія
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    Кабмін збільшить виплати для ще однієї категорії пенсіонерів