Канадські 10 доларів визнано найкрасивішою купюрою 2018 року



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На одній стороні канадської купюри зображено Віолу Десмонд, на іншій - Музей прав людини у Вінніпезі

Канадська банкнота здобула беззаперечну перемогу в конкурсі

Найкрасивішою банкнотою 2018 року визнано купюру 10 канадських доларів. Про це повідомляють на сайті Міжнародної банкнотної спільноти (International Bank Note Society, IBNS).

На одній стороні канадської вертикально орієнтованої купюри зображено Віолу Десмонд, відому своєю боротьбою з расовою сегрегацією. На іншій - Музей прав людини у Вінніпезі.

Банкноти з полімерів уп'яте поспіль виграють конкурс IBNS.

Як зазначають організатори конкурсу, канадська банкнота здобула беззаперечну перемогу в конкурсі, в першу п'ятірку якого увійшли також 200 швейцарських франків, 500 норвезьких крон, 100 російських рублів, 40 доларів Соломонових Островів.

Всього торік у світі з'явилося близько 150 нових банкнот.

До слова, раніше Швейцарський національний банк представив купюру в 1000 франків нового зразка, що стане найдорожчою банкнотою Європи і другою за цінністю у світі (після купюри в 10 тис. брунейських доларів

Джерело: LB.ua