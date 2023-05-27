Хто годує Україну під час війни. Список ключових країн-постачальників

Польща залишається лідером із постачання сільгосппродукції до України

Торік Україна імпортувала продовольства на $6,3 млрд. Основним постачальником (понад половина вітчизняного імпорту) є країни-члени ЄС. Лідером серед європейських імпортерів з 2017 року є Польща, яка торік експортувала в Україну товарів на $5,55 млрд, а Україна у відповідь – на $6,65 млрд. Про це пише ZN.ua.

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Чимало харчів Україна купує в Туреччині ($538 млн), Німеччині ($449 млн), Італії ($391 млн), Нідерландах ($267 млн), Франції ($237 млн) та Норвегії ($225 млн). Домінують плоди, ягоди й горіхи, риба, морепродукти, алкоголь, різні харчі й овочі. Імпортуємо і морожені овочі: броколі, цвітну капусту ($5,5 млн за перші чотири місяці року), каву (понад $10 млн), чай ($3 млн), кондитерку та шоколад (майже на $28 млн), м’ясні паштети, ковбаси, навіть сало та птицю.

За минулий рік польський бізнес заробив на поставках продовольства в Україну $881 млн. «Доволі дивно, що за таких обставин польські фермери здійняли галас щодо українського експорту. Ніхто ж не нав’язував нашого зерна. Якщо його хтось купував, то йому (читай – державі) це було вигідно», – зазначила експерт інформаційно-аналітичного центру «Агро перспектива» Лариса Гук.

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Крім того, у відповідь на експорт зерна Польща продає Україні макарони – продукцію з високою добавленою вартістю, вироблену з української сировини. Те ж саме стосується м’яса чи молочних продуктів. За словами керівника великого польського підприємства з випуску макаронних виробів, питома вага продажів до України зросла з 12 до 15%.

Торік польські фермери в рази наростили й поставки цибулі в Україну. За чотири місяці 2023-го ріпчастої цибулі завезли від сусідів на $11 млн, капусти – більш як на $4 млн, моркви та буряку – на $3,7 млн.

Нагадаємо, Нацбанк прогнозує, що у 2023 році інфляція в Україні уповільниться до 14,8% р/р після 26,6% минулого року.

В Україні за місяць знизилися ціни на яйця на полицях супермаркетів.

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Також у країні за місяць знизилися ціни на огірки та помідори на полицях супермаркетів.

До слова, в Україні впродовж останнього року ціни на продукти харчування збільшилися на 31,5%. Основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, були яйця, олія соняшникова (-0,4%) та інші їстівні тваринні жири (-1,5%).