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Італія скликає кризову нараду через різке зростання цін на один продукт

glavcom.ua
Італія скликає кризову нараду через різке зростання цін на один продукт
В Італії зросли ціни на макарон
фото з відкритих джерел

В Італії зросли ціни на макарони

В Італії макарони підійнялися у ціні майже на 20%, через що уряд скликав кризову нараду. Про це повідомляє The Washington Post.

Як пише видання, міністр підприємництва Італії Адольфо Урсо скликав у четвер, 11 травня, засідання нової комісії для обговорення підвищення цін на макаронні вироби. Міністр зазначив, що незалежно від результату суперечки, споживачі виграють, тому що підвищена увага до цього питання вже спонукала багато компаній заявити, що зростання цін на макаронні вироби має тимчасовий характер.

Споживачі звинуватили виробника в спекуляції та подали офіційну скаргу з вимогою провести розслідування з боку влади. Виробники пояснюють, що сукупність факторів, включаючи вищу вартість енергії, збої в ланцюжках постачання та інфляцію, підвищує витрати, змушуючи їх підвищувати ціни на італійську основну пасту.

Експерти зазначають, що таким чином Італія відчула на собі наслідки вторгнення Росії в Україну, оскільки сильно постраждав товарний ринок країни.

«Макаронні вироби, які сьогодні лежать на полицях, були зроблені кілька місяців тому, коли тверда пшениця була закуплена за високими цінами і з витратами на енергію в розпал кризи», – оголосив італійський професор гастрономії Мікеле Кріппа.

Очікується, що 11 травня комітет оцінить роль вартості сировини, енергії та виробництва у зростанні цін.

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Теги: Італія продукти макарони підвищення цін

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