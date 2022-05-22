Німеччина обіцяє допомогти Україні з експортом зерна

Світу загрожує голод через блокування Росією експорту українського зерна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вживатиме заходів для того, щоб допомогти Україні експортувати зерно. Про це повідомляє Sky News.

Шольц пообіцяв, що «активно працюватиме» над тим, щоб забезпечити експорт українського зерна та постачати в Україну добрива.

За даними президента України Володимира Зеленського, Російська Федерація заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур.

Наразі Україна разом із партнерами налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольства до Африки, щоб врятувати континент від голоду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

За останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшниковоі олії, овочі і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Раніше Зеленський повідомив, що деякі країни хотіли купити зерно, яке Росія вкрала в України.

Також відомо, що Росія може викрасти з окупованих регіонів України зерна на $450 млн.

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