Клієнти ТОВ «Хмельницькгаз збут» на 37% зменшили заборгованість за використане блакитне паливо



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Покращення розрахунків за спожитий газ на Хмельниччині в компанії частково пояснюють значним здешевленням енергоносія

Попри нелегкий час карантинних обмежень, споживачі газу Хмельницької області за перше півріччя 2020 року скоротили борги за природний газ на 208 млн. грн. Якщо за аналогічний період минулого року подоляни зменшили несплату послуг на 30%, то цьогоріч, по завершенню опалювального періоду, – майже на 37%.

Відтак, станом на 1 липня 2020 року борг споживачів газу Хмельниччини становив понад 356,8 млн. грн., що на 15% менше, аніж минулоріч.

Покращення розрахунків за спожитий газ на Хмельниччині в компанії частково пояснюють значним здешевленням енергоносія.

Завдяки переважно своєчасній оплаті більшістю споживачів, ТОВ «Хмельницькгаз збут» у повному обсязі виконує свої зобов’язання перед клієнтами щодо постачання природного газу. Протягом карантину жодному подолянину не було припинене газопостачання, а також не нараховувались штрафні санкції та пеня за прострочення оплати.

Втім, значна частина неплатників продовжують ухилятися від сплати за спожитий газ.

«Час карантинних обмежень є нелегким випробуванням як для наших клієнтів, так і для газопостачальної компанії, - інформує директор ТОВ «Хмельницькгаз збут» Андрій Левицький.- Тому ми звертаємося до наших споживачів з великим проханням знайти можливість та розрахуватися за отримані послуги, аби гарантовано отримувати газ в подальшому та державну допомогу у разі необхідності. Водночас, ми дякуємо за розуміння, співпрацю і своєчасну оплату мешканцям Хмельниччини – нашим клієнтам».

Наразі у форс-мажорних обставинах карантину клієнти компанії переконались, що ТОВ «Хмельницькгаз збут» - надійна газопостачальна компанія, яка здатна виконати зобов’язання та забезпечити життєвонеобхідний ресурс навіть у складних умовах.

У компанії зазначають, що, відповідно до умов Договору з постачання природного газу, оплату за спожитий газ необхідно здійснювати в наступні терміни:



за квитанцією абонентської книжки - не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим;

за рахунком постачальника - не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання рахунку.

Вчасно та безпечно оплатити за спожитий газ клієнти ТОВ «Хмельницькгаз збут» можуть через:



Особистий кабінет на сайті 104.ua;

чат-бот Viber 7104ua;

мобільні додатки 104 Mobile.

Основною сферою діяльності ТОВ «Хмельницькгаз збут» є постачання природного газу усім категоріям споживачів Хмельницької області (крім м. Шепетівки та Шепетівського району). Компанія законодавчо визначена постачальником газу зі спеціальними обов’язками.