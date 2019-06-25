Колишній канцлер Австрії увійшов у наглядову раду російського «Лукойлу»
Колишній федеральний канцлер Австрії Вольфганг Шюссель
Вольфганг Шюссель став одним з 11 членів нового керівного органу компанії
Колишній федеральний канцлер Австрії, екслідер Австрійської народної партії Вольфганг Шюссель увійшов до складу ради директорів російської нафтової компанії «Лукойл».
Новий склад ради директорів був обраний на річних зборах акціонерів, повідомили у «Лукойлі».
Зазначається, що Вольфганг Шюссель став одним з 11 членів нового керівного органу компанії.
Як відомо, що 74-річний колишній канцлер Австрії (2000-2007 рр.) також є членом ради директорів російської телекомунікаційної компанії «МТС».
До слова, дружина скандального колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіна Штрахе йде в парламент.