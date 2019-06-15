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    У світі

    Дружина скандального колишнього віцеканцлера Австрії йде в парламент

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    В парламенті Філіппа Штрахе планує опікуватися темами сім&rsquo;ї та захисту твари - Дружина скандального колишнього віцеканцлера Австрії йде в парламент
    В парламенті Філіппа Штрахе планує опікуватися темами сім’ї та захисту твари

    Третє місце у списку FPÖ по Відню фактично гарантує депутатський мандат дружині Штрахе

    Дружина колишнього віцеканцлера Австрії та ексголови «Австрійської партії свободи» (FPÖ) Гайнца-Крістіна Штрахе – Філіппа Штрахе – буде балотуватися в Національну раду (нижня палата парламенту) Австрії під час дострокових виборів у вересні.

    Третє місце у списку FPÖ по Відню фактично гарантує депутатський мандат дружині Штрахе, який був змушений подати у відставку після так званого скандалу «Ібіцагейт» і сам не балотуватиметься в парламент. 

    «Вона дуже зраділа взяти на себе таку велику відповідальність», - прокоментував очільник віденської FPÖ Доміннік Неп рішення про включення Штрахе до прохідного третього місця в списку.

    За його словами, дружина ексвіцеканцлера добре виконувати свій мандат, в парламенті вона опікуватиметься темами сім’ї та захисту тварин.

    При цьому, як запевнив політик, в жодному разі не йдеться про угоду, коли в парламент йде Філіппа Штрахе, а її чоловік, який скомпрометований відео з Ібіци, відмовляється від походу в Національну раду. 

    Раніше австрійські ЗМІ повідомляли про можливість балотування Г.-К. Штрахе в депутати національного парламенту по списку FPÖ у Відні. Також досі залишається невирішеним, чи прийме колишній очільник правопопулістської партії мандат депутата в Європарламенті після відповідних виборів у травні. 

    Як відомо, 27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца. 

    В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

    Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

    У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з «росіянкою» була інсценована.

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    Джерело: Укрінформ

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