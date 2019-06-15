Дружина скандального колишнього віцеканцлера Австрії йде в парламент



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В парламенті Філіппа Штрахе планує опікуватися темами сім’ї та захисту твари

Третє місце у списку FPÖ по Відню фактично гарантує депутатський мандат дружині Штрахе

Дружина колишнього віцеканцлера Австрії та ексголови «Австрійської партії свободи» (FPÖ) Гайнца-Крістіна Штрахе – Філіппа Штрахе – буде балотуватися в Національну раду (нижня палата парламенту) Австрії під час дострокових виборів у вересні.

Третє місце у списку FPÖ по Відню фактично гарантує депутатський мандат дружині Штрахе, який був змушений подати у відставку після так званого скандалу «Ібіцагейт» і сам не балотуватиметься в парламент.

«Вона дуже зраділа взяти на себе таку велику відповідальність», - прокоментував очільник віденської FPÖ Доміннік Неп рішення про включення Штрахе до прохідного третього місця в списку.

За його словами, дружина ексвіцеканцлера добре виконувати свій мандат, в парламенті вона опікуватиметься темами сім’ї та захисту тварин.

При цьому, як запевнив політик, в жодному разі не йдеться про угоду, коли в парламент йде Філіппа Штрахе, а її чоловік, який скомпрометований відео з Ібіци, відмовляється від походу в Національну раду.

Раніше австрійські ЗМІ повідомляли про можливість балотування Г.-К. Штрахе в депутати національного парламенту по списку FPÖ у Відні. Також досі залишається невирішеним, чи прийме колишній очільник правопопулістської партії мандат депутата в Європарламенті після відповідних виборів у травні.

Як відомо, 27 травня нижня палата парламенту Австрії підтримала вотум недовіри уряду канцлера Себастіана Курца.

В сучасній історії Австрії недовіру уряду було висловлено вперше. Голосування відбулося після того, як на виборах до Європарламенту в неділю Австрійська народна партія Себастіана Курца здобула перемогу.

Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Штрахе піти у відставку та серйозно підірвало імідж Партії свободи. На відео Штрахе зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами.

У понеділок австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що зустріч екс-віце-канцлера Австрії з «росіянкою» була інсценована.

Джерело: Укрінформ