Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

На скільки зросла середня пенсія в Україні? Гетманцев назвав сумні цифри

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
На скільки зросла середня пенсія в Україні? Гетманцев назвав сумні цифри
Середня пенсія в Україні у третьому кварталі зросла на 26,6 грн
фото з відкритих джерел

Середня пенсія за третій квартал 2025 року зросла лише на 26,6 грн, при цьому інфляція вже майже 14%

Середня пенсія українців за три місяці зросла на 26,6 грн і тепер становить 6 436,8 грн. Проте цей приріст не покриває темпів інфляції, яка за дев’ять місяців 2025 року сягнула 13,9%. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголошує, що ситуацію потрібно змінювати докорінно через несправедливу формулу нарахування, передає «Главком».

За даними Гетманцева, у річному вираженні середня пенсія зросла майже на 10%. Водночас інфляція по країні за вересень 2025 року у порівнянні з вереснем 2024 року склала 11,9%.

«Очевидно, що зростання середньої пенсії українців не покриває інфляцію. Але насправді ситуація ще складніша – 56% пенсіонерів взагалі отримують менш як 5 тис. грн. Це набагато нижче фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних українців (за деякими оцінками – 7091 грн у цінах червня 2025 року)», - зазначив нардеп.

Гетманцев запевняє, що для вирішення проблеми потрібно терміново змінювати формулу нарахування пенсій. «Зокрема змінювати підхід, коли зараз у формулі обрахунку пенсії береться середня пенсія за останні три роки, а не за останній рік. Це штучно занижує пенсію», – вважає Гетманцев.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 000 грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3 800 грн при виході на пенсію у 63 роки та 4 200 грн – у 65 років.

Читайте також:

Теги: інфляція пенсія Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ключова риса української інфляції – переважно витратний характер приросту цін
Що впливає на природу інфляції?
11 жовтня, 17:04
Як прокурорам-інвалідам вдається вигравати суди? Цьому сприяє низка законодавчих прогалин
Реванш прокурорів-інвалідів. Рік після мегаскандалу: що відбувається за кулісами Судові хроніки
1 жовтня, 10:15
ФОП і пенсія: що зарахують у страховий стаж до 2004 року
Як підтвердити діяльність ФОП до 2004 року для нарахування пенсії: інструкція
26 вересня, 08:58
У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 32 років страхового стажу
Несплата внесків до пенсійного: як контролювати страхові внески та захистити свої виплати
6 жовтня, 13:16
Національна установа розвитку – це державна спеціалізована інституція зі статусом «банку банків» та чітким мандатом
Рада прийняла закон про Національну установу розвитку. Як функціонуватиме «банк банків»
8 жовтня, 16:54
Викладачам вишів пропонують зарплати до 40 тисяч гривень у 2026 році
Стефанчук і Гетманцев пропонують нові зарплати для науковців: до 40 тис. грн
13 жовтня, 17:37
Ташуєв: Де мої гроші? Я ж не крав, а просто працював та отримував гарну зарплату
«Неможливо прожити». Футбольний тренер розкритикував пенсійну систему Росії
7 жовтня, 22:36
Співвідношення середньої пенсії до середньої зарплати в Україні наразі становить менше 30%
Гетманцев пояснив, як підвищити українські пенсії до рівня ЄС
11 жовтня, 20:34
У викраденій сумці обранця лежало 29 тис. грн готівкою
Нардепа-мільйонера пограбували біля супермаркета Novus
13 жовтня, 23:03

Особисті фінанси

На скільки зросла середня пенсія в Україні? Гетманцев назвав сумні цифри
На скільки зросла середня пенсія в Україні? Гетманцев назвав сумні цифри
Пенсійний фонд пояснив, що буде з трудовим стажем без оцифрування
Пенсійний фонд пояснив, що буде з трудовим стажем без оцифрування
Українці масово скаржаться на дії колекторів
Українці масово скаржаться на дії колекторів
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
В Україні різко зросла ціна на популярний овоч
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки
Майже 1 млрд грн економії бюджету. Держава змусила учасників дорожнього картелю піти на поступки
Скільки тепер коштує борщ: сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень»
Скільки тепер коштує борщ: сенсаційна ціна економваріанту і версія «без обмежень»

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua