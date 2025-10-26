Головна Світ Політика
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Очільник Мінфіну США назвав посланця Путіна пропагандистом
Бессент вважає, що тиск на економіку може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
фото з відкритих джерел

Скот Бессент заперечив наратив Кремля про те, що Росія «імунізувала» свою економіку від санкцій

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв, якого Путін терміново послав до Вашингтона, поширює кремлівську пропаганду, коли стверджує, нібито Росія не відчує негативного впливу на економіку від запроваджених нещодавно американських санкцій проти нафтових гігантів держави-агресорки. Як інформує «Главком», на цьому наголосив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу CBS News.

Він зазначив, що Росія «одразу відчує біль», оскільки Індія повністю припинила закупівлі російської нафти, а багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися.

Звертаючись до журналістки телеканалу, яка попросила прокоментувати заяви Дмитрієва про стійкість російської економіки до санкцій, Бессент додав: «Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист?».

«Президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр, тобто оголошує санкції проти російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл», а потім ви цитуєте російського пропагандиста», – сказав він.

При цьому очільник Мінфіну США заперечив наратив Кремля про те, що Росія «імунізувала» свою економіку від санкцій.

«Вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що санкції можуть призвести до падіння їх ще на 20 або 30%», – зазначив Бессент.

За його словами, тиск на економіку може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і завершити війну в Україні.

«Російська економіка – це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, понад 20%, і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки», – зазначив він.

Нагадаємо, під час свого триденного перебування у США посланець Путіна Кирило Дмитрієв запевняє американців, що економічна ситуація в Росії стабільна, російський рубль нібито зміцнюється щодо долара, а всі спроби тиснути на Москву, як казав російський президент Володимир Путін, «просто безглузді».

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Теги: нафта інфляція росія економіка міністр санкції путін пропагандист

