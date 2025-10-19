Головна Гроші Бізнес
Один із найбільших ринків України втрачає популярність: куди подалися покупці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зменшення потоку покупців на ринку – результат поступового, але невпинного занепаду
Майбутнє базару залишається під питанням

У 90-х роках Хмельницький речовий ринок був торговим гігантом, що притягував тисячі покупців з усієї України та з-за кордону. Продавці розбирали товар із шаленою швидкістю, а заробітки були настільки високі, що місцеві підприємці буквально «купалися в грошах». Проте сьогодні один із найбільших ринків України, площа якого сягає близько 20 гектарів, втрачає свою популярність. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання «Всім.юа».

Порожні кіоски, оголошення про оренду місць і зменшення потоку покупців – результат поступового, але невпинного занепаду «Тучі», як називають ринок у народі. Причин чимало: інфляція 2008-2009 років, засилля дешевої китайської продукції, конкуренція з боку торгових центрів, перехід торгівлі в онлайн і пандемія Covid-19.

Покупці дедалі частіше обирають зручність інтернет-магазинів або тепло сучасних ТРЦ. А самі продавці визнають: витрати на закупи, логістику й утримання торгових точок зросли, в той час як прибутки впали. Усе це призвело до скорочення торгових рядів і зменшення кількості клієнтів.

Попри все, ринок ще живе – сюди приїжджають оптові покупці з інших областей, а продавці намагаються зберегти бодай частину «Тучі». Та майбутнє базару залишається під питанням – як визнають самі учасники торгівлі, «рано чи пізно його час прийде».

Нагадаємо, дослідження фінансових показників засвідчило, що найбільші збитки за перше півріччя 2025 року серед п'яти найбільших торговельних центрів Києва отримали Ocean Plaza, Respublika Park та Blockbuster Mall. 

Також середня заробітна платня по Україні порівняно з серпнем 2024 року зросла на 19% і зараз становить 25 тис. грн. Найбільше заробляють в Києві, найменше – в Кривому Розі,

 

Теги: інфляція ринок інтернет Хмельницький

