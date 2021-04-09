Нова петиція. Від Зеленського вимагають зупинити «голодомор військових»

Петиція, яка адресована Зеленському, має зібрати 25 тис підписів, аби її розглянули по суті

Автори звернення вказують, що «підопічні Тарана та його заступник Халімон наживаються на тих, хто боронить кордони України»

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція до Верховного Головнокомандувача Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом зупинити голодомор українських військових та звільнити із займаних посад відповідальних за це чиновників Міноборони.

Вона стала реакцією на скандал, що виник в МО через постачання на фронт та військові частини по країні продуктів харчування неналежної якості.

«Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив про значне погіршення якості харчування в армії. Фото на підтвердження цього факту з гнилими продуктами і тухлою рибою опублікували волонтери. Народні депутати, своєю чергою, заявили про корупцію та схеми, які діють в Міноборони, що й призвели до годування солдатів гниллю. У ЗМІ самі військові заявили, що вже недоїдають на 30% від норми, і це в часи, коли на фронті відбувається загострення ситуації», – йдеться у тексті.

Автори звернення вказують, що під час війни «підопічні міністра оборони Андрія Тарана та його профільний заступник з харчових закупівель Ігор Халімон наживаються на тих, хто боронить кордони України».

«Тому, закликаємо, Верховного Головнокомандувача Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля терміново зупинити голодомор у ЗСУ і невідкладно звільнити із займаних посад відповідальних чиновників Міноборони!

Крім того, вимагаємо від правоохоронних органів розслідувати факти, що призвели до такої кризової ситуації!» – зазначено у петиції.

Петиція має зібрати 25 тис підписів, аби адресати її розглянули по суті.

Нагадаємо, що тендери на 6 млрд грн, які Міноборони усі віддала одній компанії – «Військсервіс – волонтер» стануть питанням розгляду оборонного комітету у середу наступного тижня.

За словами нардепа Ірини Вещук, чиновники МО ігнорують та не виконують рішення суду, яким визнано незаконність перемоги «Військсервіс-волонтер» у державних закупівлях.