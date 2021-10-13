Косюк змушує своїх працівників викупляти землю: ЗМІ розкрили схему мільярдера

За перші 75 днів після відкриття ринку співробітники МХП інвестували у придбання землі для холдингу майже $1 млн

Встановлені до 2024 року обмеження (продаж лише фізичним особам і не більше як 100 га в одні руки) мали б гарантувати, що принаймні на першому етапі земельної реформи жоден латифундист не заважатиме малому та середньому агробізнесу зростати. Однак «Миронівський хлібопродукт» (МХП), який належить агромагнату Юрію Косюку, вигадав, як обійти ці обмеження у законний спосіб. Про це йдеться у статті видання «Дзеркало тижня»».

Зазначається, що план простий – змусити працівників холдингу викупити сільгоспземлі у нинішніх власників і передати їх в оренду МХП на понад 10 років.

«МХП опитав нинішніх своїх орендодавців, і з’ясувалося, що, крім тих 3%, які вже зараз хочуть здихатися свого паю, існує ще 25% тих, хто буде його продавати, просто чекає вищої ціни за пай. Для розуміння, МХП орендує близько 323 тис. га землі, це майже 165 тис. паїв. Ані втрачати чверть із них не хочеться, ані переплачувати зайве. Тож у МХП розробили два варіанти залучення працівників до розв’язання своїх земельних проблем», – пише ЗМІ.

«Конкурентний» варіант: передбачає, що потенційними покупцями можуть бути всі охочі працівники МХП, незалежно від майнового стану, доходів чи посади. Єдине обмеження, яке встановлюється, – купити можна не більш як 20 га, причому в одних руках в одному населеному пункті не може бути сконцентровано понад 10 га. Першочерговими об’єктами за цього сценарію будуть землі, строк оренди яких холдингом завершується менш як через п’ять років.

«Безальтернативний» варіант, за інформацією ЗМІ, передбачає більше обмежень. Перша обов’язкова умова – укладання договору оренди землі із МХП на 10 років і більше відразу після її купівлі. Друга – розмір орендної плати фіксується раз на рік на рівні середнього розміру для відповідного населеного пункту. Третя – встановлюється першочергове право компанії на викуп сільгоспземель у разі їхнього наступного продажу працівниками.

«Зрозуміло, що найбільші проблеми будь-якого із цих варіантів – це наявність коштів для викупу земель у працівників холдингу та, власне, їхнє бажання брати участь у цій ініціативі. Останнє вирішується просто: на 20 підприємствах МХП працюють 26,5 тис. співробітників, якщо кожного шостого вмовити взяти принаймні один пай, чверть земельного банку холдингу буде врятовано. А якщо зважити, що одна людина, за планами МХП, може придбати до 20 га, тобто вісім паїв, «врятувати» можна значно більше землі. Були б гроші», – додає видання.

За обрахунками компанії, «вхідна» інвестиція обійдеться її працівникам у $4 тис., тобто вони розраховують на вартість у $1,5–1,6 тис/га, що цілком відповідає нинішнім цінам. Натомість співробітникам, які погодяться купувати землю для МХП, начебто обіцяють річний дохід у 7–11% від здачі землі в оренду своєму ж роботодавцю, безвитратне обслуговування активу та «формування відчуття причетності до системи цінностей компанії».

За інформацією ЗМІ, за перші 75 днів після відкриття ринку співробітники МХП інвестували у придбання землі для холдингу майже $1 млн. Середня ціна купівлі становила очікувані $1,6 тис/га.

«Наділи укрупнилися: замість 215 старих орендодавців прийшло 110 нових. У лідерах титульні для МХП Київська, Черкаська, Вінницька, Хмельницька та Сумська області. Це ще не перемога, бо мова лише про 600 га землі, але початок непоганий і темпи лише зростатимуть. МХП вигідно якомога швидше провернути оборудку із викупом земель його працівниками, поки ціни на землю не почали зростати. Не сумніваємося, що вони знайдуть потрібні для цього мотиватори», – резюмує видання.