Країни Європи обговорять енергетичну кризу

Єврокомісія розраховує на те, що спосіб вплине на зниження ціни на енергоресурси до квітня 2022 року

Лідери ЄС обговорять енергетичну кризу на зустрічі в Брюсселі 21-22 жовтня

В Європейській комісії запропонували можливість спільних закупівель і зберігання природного газу національними урядами, щоб впоратися зі зростаючими цінами на паливо. Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до публікації, завдяки проєкту передбачається зниження податків, пряму підтримку найбільш вразливих верств населення та державну допомогу для компаній.

ЄК розраховує на те, що спосіб вплине на зниження ціни на енергоресурси до квітня 2022 року.

В Європейській комісії також мають намір вивчити варіанти організації переговорів з постачальниками газу з третіх країн в рамках плану по запобіганню енергетичної кризи.

Лідери ЄС обговорять енергетичну кризу і заходи щодо пом'якшення його впливу на економіку на зустрічі в Брюсселі 21-22 жовтня.

Нагадаємо, 6 жовтня Ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи знову встановила рекорд. Сьогодні вранці вона вперше за всю історію перевищила $1600 за тисячу кубометрів.

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