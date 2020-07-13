ЗМІ: учасники ОПЕК+ збираються збільшити видобуток нафти



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Саудівська Аравія запропонувала країнам ОПЕК+ пом'якшити квоти на 2 млн барелів на день

Пропозиція з'явилася на тлі поступового відновлення попиту на нафтопродукти

Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і ОПЕК+ розглянуть можливість поступового нарощування нафтовидобування в серпні.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За інформацією видання, пропозиція з'явилася на тлі поступового відновлення попиту на нафтопродукти до рівня, який був до введення обмежень через пандемію.

Саудівська Аравія запропонувала країнам ОПЕК+ пом'якшити квоти на 2 млн барелів на день і скорочувати не на 9,7 млн, а на 7,7 млн барелів на день.

Bloomberg повідомляє, що на засіданні 15 липня учасники обговорять, зберегти нинішню квоту ще на місяць чи пом'якшити введені обмеження до 7,7 млн барелів на день. За інформацією агентства, представники низки делегацій більше схиляються до останнього варіанта.

Як відомо, країни ОПЕК+ на переговорах 6 березня не змогли продовжити угоду про скорочення видобутку нафти. Каменем спотикання стала позиція Росія, котра відмовилася посилювати обмеження – як це пропонувала Саудівська Аравія. Після цього ціни на нафту, які й так зазнавали тиску через пандемію коронавірусу, стрімко пішли вниз.

На цьому тлі 12 квітня під час міністерського засідання країн-експортерів нафти у форматі ОПЕК+ було ухвалено нову домовленість, яка передбачала добове зниження загального видобутку нафти на 9,7 млн барелів, починаючи з 1 травня. Планувалося, що цей період триватиме два місяці – до 30 червня.

Нагадаємо, російська валюта знову дешевшає через новини про нафту.