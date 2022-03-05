Росіяни в Гаазі вийшли на мітинг за Україну (фото)

Протестувальники виконали гімн України на мітингу біля посольства РФ

У Гаазі росіяни виконали гімн України на мітингу біля свого посольства. Росіяни також вигукували «Героям слава!» та під стінами російського посольства виконали гімн України, пише «Укрінформ».

«Нам соромно. Бажаємо, щоб Україна трималася та звісно, перемогти», – сказала росіянка Анастасі.

Під час своїх виступів мітингувальники, зокрема, наголошували, що мають рідних в Україні, за яких дуже переживають, та закликали росіян не зважати на залякування та виходити з протестами в Росії з вимогою зупинити війну в Україні.

«Я відчуваю злість за те, що одна людина своїм рішенням зруйнувала життя в багатьох країнах. Він позбавив майбутнього, погрожує всьому світу. Я зовсім не розумію, навіщо це потрібно. Я дивлюся на фотографії, читаю новини і не можу уявити, щоб хтось у здоровому глузді міг припустити, що це все колись станеться», – сказала росіянка Світлана.

Вона також розповіла, що, на щастя, її друзі та рідні в Росії адекватні, однак більшість людей, які усвідомлюють, що Росія напала на Україну, бояться виходити за правду. Особливо після подій у Білорусі, де так і не вдалося перемогти режим Лукашенка.

«На жаль, це таке уявлення, що ось вийдуть люди, і все зміниться, але я виходжу на вулицю з 2011 року, в Нідерландах я живу три роки, і нічого не змінюється. Стає лише більше репресій. Мої друзі сидять у в'язниці. І зараз майже всі, кого я знаю, виходять на мітинги. Більшість із них потрапляє до в'язниці. Частину випускають, частину ні, частина змушена тікати до інших країн», – додала Світлана.

Також у центрі Гааги на мітинг проти режиму Путіна та війни в Україні зібралося кілька сотень протестувальників. Серед них українці, нідерландці та громадяни інших країн.

Багато учасників акції були одягнені у синьо-жовті кольори. Вони закликали Нідерланди зупинити будь-який бізнес з Росією, а також діяти рішуче, щоб зупинити війну.

Акції протесту проти війни в Україні щодня проходять і в центрі Амстердама.

Як відомо, Путін повністю відрізав росіян від світу: заблоковані всі західні мережі та ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні білоруські журналісти виступили зі зверненням до українців (відео).

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